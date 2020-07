In queste calde giornate di luglio, gli amanti del mare scalpitano, in attesa di un bel tuffo al mare. L’estate 2020, ormai si sa, è caratterizzata dal timore di nuovi contagi da Covid-19 e dall’esigenza di mantenere il distanziamento sociale. Una situazione che ha spinto molti vacanzieri a preferire viaggi alternativi, evitando litorali affollati e scegliendo, perché no, una barca come compagna di avventure. In questa guida ti spieghiamo cosa devi sapere se vuoi prendere la patente nautica.

Quando è obbligatoria?

In base alle dimensioni dell’imbarcazione e alla distanza dalla costa, possedere la patente nautica diventa un requisito obbligatorio. Nel dettaglio, è necessaria per la navigazione con imbarcazioni entro 12 miglia dalla costa. Il motore è uno degli elementi che incide sulla possibilità di prendere o meno la patente nautica. Quest’ultima è obbligatoria se:

– La potenza del motore installato va oltre i 30 kW (40,8 CV);

– Quando si ha un motore fuoribordo con cilindrata oltre 750 cm³ se a 2 tempi, oppure 1000 cm³ se a 4 tempi. Ed infine, quando si ha un motore entrobordo con cilindrata oltre 1300 cm³ se a 4 tempi benzina oppure 2000 cm³ se diesel.

Per quanto riguarda moto d’acqua e motoscafi adibiti allo sci nautico, la patente nautica è sempre obbligatoria data la velocità dei mezzi.

Cosa serve per prendere la patente nautica?

Primo requisito tra tutti, l’età. Per fare domanda e ottenere la patente nautica devi aver compiuto 18 anni di età, per condurre le imbarcazioni da diporto. Aver compiuto 16 anni per guidare i natanti da diporto. Aver compiuto 14 anni di età per navigare a bordo di natanti a vela con superficie velica superiore ai 4 metri quadrati e per unità a remi entro 1 miglio dalla costa.

Quanto costa la patente nautica?

I costi oscillando dai 350 agli 800 euro, a seconda della tipologia di patente nautica scelta, (Categoria A, B e C).

A chi rivolgersi?

L’interessato deve fare richiesta d’ammissione agli esami alla competente autorità marittima o agli uffici provinciali della Motorizzazione.

In cosa consiste l’esame?

Composto da due prove, una teorica e l’altra pratica, l’esame può essere sostenuto dopo aver frequentato una scuola specializzata o anche da privatista.

