Le faccende di casa ci portano via moltissimo tempo ogni giorno. Per questo motivo dobbiamo cercare di ottimizzare i tempi e trovare le soluzioni più semplici, rapide ed economiche.

Oggi la Redazione vuole concentrarsi sul lavaggio dei capi in lavatrice. La lavatrice è un elettrodomestico ormai indispensabile. Se non facciamo attenzione però questa può darci ancora più lavoro.

Innanzitutto, dobbiamo sempre tenerla pulita. Abbiamo spiegato che in pochi sanno che questo incredibile prodotto che tutti abbiamo nelle nostre case può essere utilizzato per rimuovere la muffa dalla lavatrice.

Spesso a causa della centrifuga i capi escono dalla lavatrice molto stropicciati. In realtà è sufficiente ricorrere ad alcuni piccoli accorgimenti. Infatti, solo pochi conoscono questi 3 trucchi della nonna per non dovere più stirare le lenzuola.

Stirare i capi è un’attività che ci porta via molto tempo. Per questo motivo oggi vogliamo svelare dei trucchi che ci permetteranno di ridurre al minimo l’uso del ferro da stiro.

Tra i capi che richiedono più tempo ci sono proprio le lenzuola. Scopriamo insieme tutti i segreti per accantonare il ferro da stiro quando possibile.

Solo pochi conoscono questi 3 trucchi della nonna per non dovere più stirare le lenzuola

Le lenzuola si stropicciano perché si annodano ad altri capi. Le nostre nonne usavano un metodo molto efficace. Per evitare che possano stropicciarsi eccessivamente ed appallottolarsi, dobbiamo semplicemente praticare un nodo al centro del lenzuolo.

A questo punto, possiamo riporre il lenzuolo in lavatrice con gli altri capi e procedere al lavaggio. Una volta terminato noteremo che nessun capo si sarà aggrovigliato alle nostre lenzuola. Sleghiamo il nodo e stendiamo le nostre lenzuola.

Piegare il lenzuolo

Se le nostre lenzuola hanno semplicemente bisogno di una rinfrescata e non sono macchiate possiamo ricorrere a questo metodo. Piegare per bene il lenzuolo prima di riporlo in lavatrice ci permetterà di estrarlo con pochissime pieghe.

Dopo averlo estratto dalla lavatrice, stendiamolo ben aperto. In questo modo non si creeranno muffe e possibili pieghe.

Usare un ammorbidente naturale

Possiamo realizzare un ammorbidente naturale aggiungendo alla vaschetta della lavatrice 20 millilitri di aceto di mele. Non dobbiamo preoccuparci perché l’odore non rimarrà sui capi.

Questo ingrediente permetterà di distendere le fibre dei capi e di conseguenza di ridurre la formazione di pieghe.

Il consiglio in più

Questi 3 trucchetti sono davvero utili, ma saranno ancora più efficaci se presteremo attenzione a qualche piccolo dettaglio.

Per avere lenzuola con poche pieghe limitiamoci ai 600 giri della centrifuga, senza superarli. Inoltre, ridurre i giri della lavatrice significa avere capi meno strizzati e di conseguenza più bagnati. Il peso dell’acqua nelle fibre ridurrà la formazione di pieghe.

E infine, stendiamo subito il bucato dopo averlo lavato. In questo modo potremo approfittare del peso dei capi che si asciugheranno lasciando poche pieghe.