Capita spesso in cucina, soprattutto quando ci sono ospiti, di non riuscire a consumare tutte le prelibatezze che sono state preparate con tanta cura. Il rischio di non riuscire a conservare il cibo avanzato è dietro l’angolo. Proprio per questo, esiste un metodo straordinario per avere una cheesecake perfetta e conservarla per tanto tempo.

Come conservare uno dei dolci più raffinati e sorprendenti

Per quanto potrà sembrare atipico, è possibile conservare una cheesecake senza preoccuparsi di doverla consumare in pochi giorni lasciandola in frigorifero. Cotta, cruda o addirittura a fette, per ogni caso, esistono tempi e metodi per mantenere una torta cheesecake fresca come appena fatta.

Un vero e proprio sollievo per chi vuole godersi un momento di golosità senza incappare nell’ingordigia, frazionando la torta ad esempio in varie fette. Cosa che potrebbe succedere se si prepara ad esempio una classic lemon cheesecake come dessert in poche mosse.

Normalmente una cheesecake sia cotta che cruda, va conservata in frigo per non più di 3-4 giorni. Utilizzando il congelatore, possiamo conservare per almeno 1-2 mesi la nostra torta, come vedremo di seguito.

Ecco lo straordinario metodo per avere una cheesecake perfetta e conservarla per tanto tempo

Per conservare una classica cheesecake cotta si potranno seguire i seguenti passaggi pratici e facili da eseguire. Innanzitutto dopo aver cotto la torta, farla raffreddare e riporla in frigorifero con tutto lo stampo.

Lasciarla raffreddare per almeno 3 ore e riporla nel congelatore per 1 ora. Togliere lo stampo e riporre il dolce su un classico stampo di cartone da pasticceria e ricoprirla con la pellicola per alimenti e poi con la carta stagnola. La cheesecake dovrà essere consumata entro e non oltre 2 mesi.

Se invece si tratta di congelare una torta cheesecake senza cottura il procedimento è questo. Dopo averla preparata, farla raffreddare in frigorifero per almeno 5 ore e procedere con gli stessi passaggi della cheesecake cotta con la differenza che quest’ultima dovrà essere consumata non oltre 1 mese.

Invece se preferiamo frazionare la torta in fette per conservarla bisogna seguire alcuni passaggi. Bisognerà attenersi ai primi passaggi a seconda se la cheesecake sia cotta o non. Lasciarla raffreddare in frigorifero per almeno 4 ore e in congelatore per almeno 1 ora.

Successivamente si potrà procedere a tagliare in tante porzione la torta, aiutandosi con un coltello che dovrà essere immerso in acqua calda. In questo modo non rovineremo la forma di ogni fetta. Prendere ogni fetta ed avvolgerla nella pellicola per alimenti e dopo in carta stagnola e inserire le fette nel congelatore.

Quando si vorrà mangiare la torta cheesecake non cotta, bisognerà scongelarla la sera prima riponendola in frigorifero e servirla dopo 30 minuti di permanenza a temperatura ambiente. Mentre per la versione cotta si potrà riscaldarla in forno o in microonde per qualche secondo.

