La lavatrice è un elettrodomestico fantastico fin quando tutto va bene. Ma quando comincia a dare qualche fastidio allora si cerca di provvedere se si tratta di cose da poco conto. A volte le cose sono più gravi e solo pochi conoscono che questo è il problema più pericoloso per una lavatrice da risolvere subito e senza indugi.

Nuove possibilità di riparazione

A partire dal 1° marzo scorso riparare gli elettrodomestici è diventato più facile in Europa grazie al Regolamento UE 2021/341. In effetti prima di questa normativa il tecnico poteva declinare la riparazione perché non si riusciva a trovare il pezzo rotto. Ora con la nuova normativa le case produttrici devono garantire la disponibilità dei pezzi per almeno 7 anni dall’entrata sul mercato dell’elettrodomestico.

Se prima a causa di un semplice pezzo che non era più reperibile bisognava cambiare tutta la lavatrice, ora invece la legge ne garantisce la riparabilità. Il pezzo da riparare è disponibile e l’elettrodomestico può continuare a funzionare bene e a lungo.

Alcuni piccoli problemi

A volte capita che i problemi della lavatrice o della lavastoviglie siano abbastanza semplici da risolvere. La lavatrice può emanare cattivo odore a causa del filtro sporco o dell’accumulo di melma e calcare sul cestello. Basterà allora pulire il filtro o fare un lavaggio a vuoto con dell’aceto bianco per eliminare i cattivi odori. Per evitare la formazione di calcare invece è sufficiente lasciare aperto l’oblò in modo che il cestello si asciughi.

Solo pochi conoscono che questo è il problema più pericoloso per una lavatrice da risolvere subito e senza indugi

Fra i tanti disturbi ce n’è uno che non va sottovalutato e sono le perdite d’acqua. A volte si tratta di schiuma che è dovuta ad un eccesso di detersivo. Altre volte invece il problema è più serio. Può dipendere da qualche pezzo rotto come il filtro, oppure le guarnizioni che sono danneggiate ecc. In ogni caso non è un problema da poco. Se ciò capita è meglio chiamare subito il tecnico dell’assistenza per avere delle riparazioni ben fatte e durevoli nel tempo.