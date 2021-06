Il calcare è un vero problema per chi si occupa delle attività domestiche. Si forma nei punti più impensati, procura non pochi guai ai vari elettrodomestici e opacizza le superfici. Molti ricorrono a vari prodotti e soluzioni ma ecco l’unico modo veramente efficace e gratuito per non avere calcare sui rubinetti e sulle varie superfici di casa.

Il calcare è un problema di casa

A volte ci accorgiamo che la rubinetteria comincia a perdere splendore e non brilla più come prima. I pavimenti si opacizzano e si notano sul piatto doccia delle macchie biancastre, soprattutto se le mattonelle sono scure. Tutto ciò è dovuto al calcare che si accumula lentamente e forma delle macchie veramente dure da eliminare.

Il calcare si forma un po’ dappertutto ci sia acqua, compresa la lavatrice e la lavastoviglie. L’acqua che ristagna si accumula creando una roccia sedimentaria molto dura una volta l’acqua evaporata. Poiché in genere si forma sempre negli stessi punti, la macchia di calcare diventa sempre più dura e grande.

Come rimuovere

Togliere il calcare è difficile perché è una roccia abbastanza dura. Per questo motivo bisogna ricorrere a dei prodotti specifici, sia naturali sia chimici. Fra i prodotti naturali si può utilizzare l’aceto e l’acido citrico, di cui si è già parlato in questo articolo negli aspetti positivi e negativi. Due prodotti buoni per tante soluzioni domestiche a cui spesso non si pensa.

In alternativa è possibile utilizzare tanti prodotti specifici di origine chimica che aiutano a risolvere il problema.

Ecco l’unico modo veramente efficace e gratuito per non avere calcare sui rubinetti e sulle varie superfici di casa

Come detto prima il calcare si forma a causa del ristagno d’acqua e dal fatto che questa evapori lentamente.

Per risolvere in modo semplice il problema la soluzione migliore e gratuita è quella che qui proponiamo. Ogni volta che si lavano lavabo, rubinetti, lavandini, pavimenti, vetri, specchi, piatto doccia e vetri della doccia, bisogna asciugare subito passando un panno asciutto. Si asporta così l’acqua che potrebbe dar origine al calcare.

Per quanto riguarda lavatrici e lavastoviglie, dopo aver terminato il ciclo di lavaggio, conviene lasciare aperto lo sportello affinché il vano interno e il cestello possano asciugarsi più velocemente.

Questo è sicuramente il modo migliore per prevenire la formazione di calcare. Ogni settimana poi si può passare dell’acido citrico o dell’aceto per rimuovere piccole formazioni iniziali di questa roccia resistente. In questo modo garantiamo oggetti e superfici splendore e durata.