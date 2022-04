Nonostante la loro bellezza, che attrae turisti da tutto il Mondo, molti borghi italiani devono fare i conti con lo spopolamento. Ecco perché molti Comuni hanno deciso di aderire all’iniziativa delle case a 1 euro. Infatti, in questo modo si promuove lo sviluppo della località con vantaggi per tutte le parti coinvolte. Stavolta è il turno di un borgo davvero incantevole del nord Italia che non possiamo lasciarci scappare, ma abbiamo solo un altro mese di tempo per approfittarne.

Perché acquistare un immobile in questo borgo

Quello in questione è il borgo di Albugnano, niente meno che in provincia di Asti, una delle zone più belle del nostro Paese. Si trova a pochi chilometri da Torino e a una ragionevole distanza da Milano e Genova. Qui, il Comune ha deciso di offrire case a 1 euro e le ragioni per approfittarne sono tante. Albugnano è arroccato su una collina che domina il paesaggio e per questo è anche chiamato il balcone del Monferrato. Da qui si gode una splendida vista sulle Alpi, boschi e vigneti circostanti.

Al momento ospita circa 500 abitanti, che si godono i ritmi lenti di un borgo caratteristico e rilassante. Anche perché qui di certo non mancano buon vino e buona cucina. Chissà, questo potrebbe rivelarsi il luogo ideale per crescere una famiglia, allontanarsi dallo stress, passare la pensione o iniziare un’attività.

Solo per questo mese case a 1 euro in questo borgo da cartolina tra Milano e Torino

Il Comune mette a disposizione diversi immobili ad un prezzo simbolico. Possono cercare di ottenerli sia privati, che agenzie o associazioni. Chi è interessato può manifestarlo inviando la relativa modulistica. Una volta acquistato, potremmo trasformare l’immobile in abitazione privata, per persone in difficoltà o come attività commerciale o con finalità turistiche. Come spesso accade, però, il relativo progetto di ristrutturazione dovrà essere presentato in Comune per una valutazione. Sarà anche necessario stipulare una polizza fideiussoria al Comune di Albugnano di minimo 5.000 euro.

Questi e altri passaggi hanno delle precise tempistiche da rispettare, per cui è importante leggere attentamente il bando. Tutti i documenti relativi, bando compreso, sono disponibili nella Vetrina Case a 1 Euro sul sito del Comune di Albugnano. Qui troveremo anche i contatti per richiedere maggiori informazioni. Solo per questo mese case come queste saranno ancora disponibili, dal momento che si dovrà presentare la domanda entro le 12 del 2 maggio 2022. Prima di fare una scelta, comunque, teniamo in considerazione i vari costi “nascosti” di questo tipo di iniziativa a cui pochi pensano.

Approfondimento

Per ricevere 15.000 euro a fondo perduto basta vivere o trasferirsi in questa isola meravigliosa del Mediterraneo