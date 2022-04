Settimana scorsa ci chiedevamo se si sarebbe confermato il detto non c’è 2 senza 3. Il Ftse Mib Future, infatti per la seconda settimana consecutiva non aveva convinto. Possiamo dire che la settimana appena conclusasi ha confermato il modo di dire. Dopo un inizio di settimana scoppiettante, infatti, ha prevalso l’indecisione e allo stato attuale abbiamo indicazioni contrastanti a seconda del time frame considerato. Quindi, non possiamo ancora dire che per il Ftse Mib Future il peggio è ormai alle spalle.

Prima di concentrarci sui time frame che hanno un impatto più immediato sulle quotazioni, quello giornaliero e settimanale, diamo un’occhiata a quelle che potrebbero essere le implicazioni derivanti dalla chiusura mensile di marzo.

Le quotazioni hanno chiuso sotto il supporto in area 24.652, ma contemporaneamente non hanno rotto il primo supporto in area 23.723 che si trova lungo il percorso ribassista. Per un chiarimento sul destino di lungo periodo del Ftse Mib Future, quindi, bisognerà attendere la chiusura di aprile.

Possiamo dire che per il Ftse Mib Future il peggio è ormai alle spalle? Le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 1 aprile il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 24.522 in rialzo dello 0,48% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al rialzo dell’2,29%.

Time frame giornaliero

Sette giorni fa scrivevamo

La settimana appena conclusasi ha visto le quotazioni svilupparsi all’interno del trading range 23.691 – 24.139. Solo la rottura in chiusura di giornata di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Dopo la rottura della parte superiore del trading range le quotazioni hanno accelerato al rialzo, ma senza troppa convinzione. Le quotazioni, infatti, sono rimaste imbrigliate all’interno del trading range 24.139 – 24885.

Al rialzo l’obiettivo più probabile si trova in area 26.765 (III obiettivo di prezzo) che coincide con la massima estensione rialzista.

Una chiusura giornaliera inferiore a 24.139, invece, potrebbe aprire le porte a una discesa fino in area 22.965 (I obiettivo di prezzo). La rottura di questo supporto, poi, potrebbe portare a un’inversione ribassista con probabili obiettivi in area 20.000.

Time frame settimanale

Nulla cambia rispetto a quanto scritto settimana scorsa.

Prossima settimana potrebbe essere decisiva per capire il futuro del Ftse Mib Future. Come si vede dal grafico, infatti, la tendenza in corso è ancora ribassista, ma una chiusura settimanale superiore a 25.131 potrebbe far invertire la tendenza in corso. In questo caso l’obiettivo più probabile diventerebbe area 31.710. A seguire, poi, nel caso di una prosecuzione del rialzo, gli altri possibili obiettivi sono indicati nel riquadro rosso.

Va detto, però, che c’è stata una chiusura settimanale superiore a 24.420, per cui in questi momento dovrebbe essere favorito lo scenario rialzista.

Time frame mensile