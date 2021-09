Ecco svelato il segreto il segreto per un trucco impeccabile e a lunga tenuta

Le appassionate di make up sanno molto bene che non basta solo avere un trucco favoloso. È molto importante che abbia anche una buona tenuta durante la giornata. Si passa tutto quel tempo a definire ogni sfumatura sulle palpebre e a sfinare il viso con il conturing. Tutto questo lavoro di precisione non può svanire in poche ore per colpa del sudore o della mascherina. È importantissimo fissare a lungo il nostro make up per essere sempre splendenti.

Scegliere i prodotti giusti

Per una perfetta riuscita del nostro make up dobbiamo affidarci a prodotti a lunga tenuta. Che abbiano una texture adatta alla stagione e che non risultino pesanti sul viso. Ad esempio applicare un fondotinta molto carico può sfociare nel temuto effetto mascherone. Ma non solo, utilizzando prodotti non di qualità si può anche rischiare di occludere i pori.

Ormai conosciamo tutti l’invenzione più utile per truccatori professionisti e non. Stiamo parlando dello spray fissante che garantisce al make up una durata incredibile. Lo spruzziamo sul viso e possiamo stare certi che il trucco rimarrà impeccabile per diverse ore. Ecco perché è una delle 5 cose che non possono assolutamente mancare nel nostro beauty da viaggio. Fondamentale sia in estate che in inverno e disponibile anche in comodi formato viaggio.

Ma in realtà non tutti sanno che c’è un modo ancora più efficace per applicarlo. E che così potremo garantirci davvero una durata estrema. Il trucco è davvero semplicissimo e prevede l’utilizzo di una beauty blender, la spugnetta per applicare il make up. Per aumentare l’efficacia dello spray fissante basterà spruzzarne un po’ sulla spugnetta.

Inumidendola quanto basta, senza esagerare e bagnarla completamente. A questo punto dopo aver finito di applicare tutto il make up la tamponiamo delicatamente sul viso. La spugnetta ci aiuterà a far agire meglio il prodotto e fissarlo sulla pelle. Procediamo lentamente in tutte le zone del viso per un’efficacia maggiore e assicuriamoci di non saltare nessun punto. Il risultato sarà strepitoso e non dovremo più temere sudore, mascherine o pelle lucida.

E quindi ecco svelato il segreto il segreto per un trucco impeccabile e a lunga tenuta. Usando lo spray fissante in questo modo potremo sfoggiare il nostro splendido e scintillante make up per tutta la giornata. Una cosa non da poco se siamo invitate ad una cerimonia o ad un matrimonio.

