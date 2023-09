Solo 2 azioni tra le prime 100 per capitalizzazione sul Ftse Mib hanno fatto guadagnare oltre il 3%

In una giornata praticamente tutta al ribasso per il Ftse Mib, solo 2 azioni tra le prime 100 per capitalizzazione hanno fatto guadagnare oltre il 3% ai propri azionisti: Anima Holding e Danieli. È interessante notare che mentre il primo titolo sta esprimendo una forza relativa superiora al Ftse Mib ormai da mesi, il secondo sta iniziando da poco ad accelerare. In entrambi i casi le prospettive di guadagno sono molto interessanti.

Per Anima Holding il rialzo è molto solido, ma presto ci saranno resistenze importanti da superare: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Anima Holding (MIL:ANIM ha chiuso la seduta del 25 settembre a quota 4,054 €, in rialzo del 3,58% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista e con l’ultima chiusura le quotazioni hanno effettuato un importante break rialzista rompendo la resistenza in area 4,008 €. Ultimo ostacolo prima del raggiungimento di un punto di inversione importante in area 4,252 €. Oltre questo livello, poi, il rialzo potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura. Solo 2 azioni tra le prime 100 per capitalizzazione, ma Anima Holding è quella dal potenziale maggiore.

Viceversa, i ribassisti potrebbero riprendere forza da una chiusura giornaliera inferiore a 3,856 €.

Per maggiori dettagli sulla valutazione degli analisti e del dividendo distribuito dalla società si rimanda a un precedente articolo.

Presto i massimi annuali metteranno a dura prova il rialzo in corso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Danieli (MIL:DAN) ha chiuso la seduta del 25 settembre a quota 24,80 €, in rialzo del 2,90% rispetto alla seduta precedente.

Con tre sedute consecutive al rialzo che hanno portato a un guadagno di oltre il 10%, le azioni Danieli hanno rotto gli indugi e accelerato al rialzo. Da notare che era da gennaio del 2023 che non si registravano tre sedute consecutive al rialzo e, soprattutto, una performance del 10% circa sempre in tre sole sedute.

Allo stato attuale, quindi, la proiezione in corso è rialzista e potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura. Solo una chiusura giornaliera inferiore a 23,60 € potrebbe mettere in discussione lo scenario rialzista.