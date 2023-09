Viaggiare low cost in Europa? 3 mete da sogno da visitare in un weekend ad ottobre: spenderai meno di 400 euro

Hai rimandato le ferie estive e vuoi recuperare? Ottobre è il mese migliore per viaggiare perché ti permette di risparmiare e di godere ancora di temperature miti quasi ovunque. Oggi siamo qui per suggerirti 3 luoghi incantevoli da visitare che ti permetteranno di risparmiare.

Per moltissime persone, le vacanze sono ormai un lontano ricordo. Tuttavia, le prime settimane d’autunno sono un periodo davvero favorevole per viaggiare, sia in Italia, sia in Europa.

Da Nord a Sud Italia, ma anche in Europa, le temperature sono ancora piacevoli e in alcune regioni si fa ancora il bagno al mare. Pochi turisti, caldo e spendere poco sono 3 ottime motivazioni per partire alla scoperta di posti nuovi.

Ecco perché stiamo per suggerti 3 città stupende da visitare per rigenerarsi, mangiare bene e divertirsi. Vuoi saperne di più?

Viaggiare low cost in Europa: quest’affascinante città scozzese è costruita su 7 colli come Roma

È una città dall’architettura straordinaria: stiamo parlando di Edimburgo. La capitale scozzese è ricca di edifici gotici tutti da scoprire. In un weekend potrai vedere moltissime cose. Puoi partire dalla Royal Mile, una caratteristica strada del centro storico ricchissima di monumenti storici come la Cattedrale di Sant’Egidio.

In cima ad una delle colline che domina la città si erge il Castello di Edimburgo. Nata oltre un millennio fa, questo è uno dei castelli più vecchi del Paese. Nella Great Hall potrai ammirare i gioielli della corona scozzese.

Se ami i musei non puoi perderti il National Museum of Scotland che ospita 12 mila oggetti di arte, design e tecnologia. L’ingresso al museo è gratuito.

Se prenoti ora puoi trovare camere d’albergo a meno di 100 euro per notte e voli a circa 250 euro (andata e ritorno).

Questa capitale europea è un vero e proprio museo all’aria aperta

Praga è la capitale della Repubblica Ceca piena di tesori artistici e culturali da vedere. Inizia dalla Piazza della Città Vecchia. Qui l’attrazione più conosciuta è l’Orologio Astronomico sito sulla torre del Vecchio Municipio. Salendo su questa torre alta quasi 70 metri potrai godere di una vista mozzafiato sulla città.

A Praga c’è un vasto Quartiere ebraico, detto Josefov, adiacente la Piazza della Città Vecchia. Qui potrai visitare il cimitero ebraico, il Museo e la Sinagoga.

Infine, passeggia sul bellissimo Ponte Carlo e goditi un momento di relax concedendoti una crociera sulla Moldava, il fiume più lungo del Paese.

Vuoi viaggiare low cost in Europa? Praga è una capitale economica: confrontando i siti di prenotazioni potrai soggiornare partendo da meno di 60 euro per notte. Per i voli, puoi trovare offerte a partire da circa 110 euro a persona da Milano a Praga.

L’autentico gioiello della Spagna è questa città andalusa da non perdere

Siviglia è una delle città più belle al Mondo. Parti dalla Real Alcazar de Sevilla, un incantevole complesso di palazzi in stile mudejar.

Passeggia lungo Calle Mateos Gago che sorge davanti alla Giralda, la torre-campanile simbolo di Siviglia. Qui potrai mangiare specialità tipiche come tapas e montaditos di qualità a basso prezzo.

Infine, ammira Plaza de España. Chiusa da un favoloso edificio semicircolare, è sita all’interno del Parco di Maria Luisa e affaccia sul fiume Guadalquivir.

Troverai camere a partire da circa 90 euro per notte e i voli da Milano costano circa 250 euro tra andata e ritorno.