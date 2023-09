Le azioni potrebbero essere un interessante investimento in ottica un anno-Foto da pexels.com

Negli ultimi cinque anni Anima Holding non ha particolarmente brillato a Piazza Affari. Ha perso, infatti, oltre il 15%. Tuttavia, trattasi di azioni sottovalutate e dal dividendo superiore al 5%. Potrebbero essere una buona occasione di investimento per il lungo periodo? Analizziamo le prospettive del titolo sia dal punto di vista degli analisti che dell’analisi grafica.

Le raccomandazioni degli analisti

Le azioni Anima Holding sono molto ben viste dagli analisti che hanno sia un rating medio Compra che un prezzo obiettivo a un anno che esprime sempre sottovalutazione anche nel caso dello scenario più pessimistico.

In particolare, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 16%.

Il dividendo del titolo e il suo rendimento

È interessante notare che negli ultimi 7 anni la società ha sempre distribuito un dividendo con un rendimento che nel peggiore dei casi è stato di poco superiore al 3%. Negli ultimi anni, invece, il rendimento è salito attestandosi saldamente sopra il 5%. Unica nota negativa il payout che è salito poco sopra il 60%. Ancora niente di preoccupante, ma è opportuno evidenziare tutti gli aspetti.

Azioni sottovalutate e dal dividendo superiore al 5%: cosa fare con Anima Holding? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Anima Holding (MIL:ANIM ha chiuso la seduta del 14 settembre a quota 3,874 euro, in rialzo dello 0,05% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista e con l’ultima chiusura le quotazioni hanno effettuato un importante break rialzista rompendo la resistenza in area 3,856 €. A questo punto il rialzo potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura. Una conferma importante di questo scenario potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 4,008 €.

Viceversa, i ribassisti potrebbero riprendere forza da una chiusura giornaliera inferiore a 3,856 €.

