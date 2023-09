Quanto costa il resort amato da Naomi Campbell e dai fans di James Bond per una vacanza in inverno

In ogni stagione dell’anno si ha il desiderio di evadere e di regalarsi un weekend o una lunga vacanza. Ci sono posti legati a personaggi famosi in Italia o all’Estero dove poter andare. Se il nostro budget ce lo permette, prendiamo in considerazione questo posto legato a Naomi Campbell e a 007.

Ci sono passioni che spingono alcuni a spendere molte migliaia o milioni di euro per aggiudicarsi degli oggetti appartenuti a delle stars. Pensiamo alle chitarre di Jimi Hendrix, ad esempio, comprate a cifre astronomiche.

Ci sono poi coloro che leggono con avidità libri gialli o spy stories e guardano film di quei generi al cinema o sulle piattaforme. Uno degli autori tra i più letti e amati a tal riguardo è Ian Fleming. L’agente segreto al servizio di Sua Maestà, James Bond, nacque grazie a quel geniale scrittore.

I fans dell’agente britannico 007 probabilmente hanno letto tutti i libri di Fleming. Molti poi cercano di comprare dei memorabilia a qualsiasi costo oppure accessori legati alla figura di Bond. Si sa comunque che solitamente non si perdono le prime visioni con James Bond al cinema.

Spesso quando i cinefili vanno in vacanza cercano location di serie tv o film famosi. Di recente è stata Matera la città in cui Daniel Craig alias James Bond ha girato delle scene di No time to die.

Una chicca da tener presente per una prossima vacanza si trova però all’Estero.

Cos’hanno in comune i Caraibi, James Bond e una supermodella

Una delle protagoniste indiscusse delle passerelle di moda a livello internazionale è stata ed è tuttora la Venere nera, Naomi Campbell. L’abbiamo vista di recente ancora splendida a 53 anni sfilare per la Milan Fashion Week. La madre della modella britannica, Valerie Morris, è stata una ballerina e ha origini giamaicane. Naomi negli anni avrebbe visitato più volte la Giamaica. Alcune notizie sul web riportano l’acquisto di una villa, altre fonti invece riferiscono che la Campbell vi abiterebbe soltanto per dei periodi. In quest’isola magnifica bagnata dal Mar dei Caraibi la villa in questione avrebbe ospitato non solo Naomi, ma anche altri nomi, come Sting. Qui il cantante avrebbe scritto Every breath you take.

Quanto costa il resort amato da Naomi Campbell dove visse il padre di 007

Arriviamo al punto. Ian Fleming si innamorò della Giamaica durante la Seconda Guerra Mondiale. Qui acquistò un terreno e costruì la sua ormai famosa dimora, GoldenEye. Tra quelle stanze creò James Bond e scrisse molti libri. In seguito l’immobile fu acquistato dal produttore discografico Blackwell che vi aggiunse acri di terra e cottage. Attualmente GoldenEye è un magnifico resort di lusso che attira turisti da ogni parte del Mondo e anche celebrità.

Se si vuole visitare la Giamaica il periodo migliore sembrerebbe essere tra dicembre e maggio. Una buon idea per fuggire dal freddo invernale.

Passiamo ora ai prezzi. Si potrebbe spendere meno in autunno. Ad esempio per soggiornare nel GoldenEye Resort dal 30 ottobre al 2 novembre 2023 si potrebbero pagare circa 1.000 euro. Per 4 notti dal 6 al 10 dicembre si pagherebbero quasi 1.700 euro. Nel resort è disponibile pure una spa e si possono praticare tanti sport, come kayak, nuoto, snorkeling.

Ecco quindi quanto costa il resort amato da Naomi Campbell in un’isola caraibica da sogno.