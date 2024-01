Da inizio anno il Ftse Mib sta perdendo lo 0,34%. Una situazione, quindi, abbastanza incerta che vede i principali titoli azionari divisi quasi a metà tra chi sale e chi scende. Solo 2 azioni stanno guadagnando oltre il 10% da inizio anno, Leonardo e Iveco Group. Se per la prima non è una novità guidare la pattuglia dei migliori, già nel 2023 con un +90% circa era stata la migliore del Ftse Mib, la seconda è una new entry. Cerchiamo, quindi, di capire quali potrebbero essere gli scenari più probabili per questi due titoli azionari.

Solo 2 azioni stanno guadagnando oltre il 10% da inizio anno, ma Leonardo è la migliore: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 11 gennaio in rialzo dell’1,95% rispetto alla seduta precedente a 16,96 €.

Qualora la chiusura di giovedì 11 gennaio dovesse essere confermata in chiusura settimanale, le azioni Leonardo potrebbero accelerare ulteriormente al rialzo. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni potrebbero chiudere la settimana sopra la forte area di resistenza in area 16,827 €. In questo caso il rialzo potrebbe completare lo scenario indicato in figura. Ovvero, le quotazioni potrebbero dirigersi verso area 21,83 € dove la probabilità di un’inversione di tendenza è massima.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure settimanali inferiori a 16,827 €.

Il rialzo di Iveco Group potrebbe presto trovare sul suo percorso un forte ostacolo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Iveco Group (MIL:IVG) ha chiuso la seduta del 11 gennaio a quota 9,21 €, in rialzo del 5,89% rispetto alla seduta precedente.

Era da fine luglio 2023 che le azioni Iveco Group non registravano un rialzo così importante. La tendenza in corso, quindi, è rialzista, ma presto dovrà affrontare un livello che nel corso di tutto il 2023 ha frenato l’ascesa delle quotazioni: area 9,912 €. Il superamento di questo livello potrebbe dare nuova forza ai rialzisti che potrebbero continuare il loro cammino lungo il percorso indicato in figura. In caso contrario un ritracciamento potrebbe essere molto probabile.

