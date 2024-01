Case al prezzo di un box di una grande città in questo Comune: incredibile ma vero

Non sempre le case costano un occhio della testa. Il mercato immobiliare offre appartamenti in buone condizioni e abitabili anche a prezzi vicino a un box di una metropoli.

Molti pensano che il valore delle case nelle grandi città come Roma o Milano sia identico in tutta Italia. Invece non è così. Il mercato immobiliare italiano è molto variegato e a volte basta uscire di qualche km dalla grande città per trovare prezzi al metro quadro dimezzati.

Inoltre, esiste una modalità di acquisto che permette di ridurre ulteriormente il prezzo degli immobili, l’asta. Comprare casa all’asta nei piccoli Comuni conviene perché a volte si può acquistare una bella casa ad un valore inferiore del 70% rispetto alle quotazioni delle metropoli.

Perché valutare l’acquisto all’asta

Se stai cercando di acquistare una casa, potresti aver sentito parlare delle aste immobiliari. Questa procedura viene usata per la vendita di immobili come terreni, abitazioni, o qualsiasi tipologia di edificio. Comprare casa all’asta nei piccoli Comuni può essere un’opportunità da non perdere.

La gara si svolge tra acquirenti e il bene all’incanto viene aggiudicato a chi offre il prezzo più alto, purché uguale o superiore alla base d’asta. La base d’asta è il prezzo minimo stabilito dal tribunale o dal professionista delegato alla vendita. In genere questo prezzo è molto inferiore al valore di mercato dell’immobile. Questo significa che puoi acquistare una casa a un prezzo molto vantaggioso, soprattutto se scegli di puntare su immobili situati in piccoli Comuni. Nei piccoli centri urbani i prezzi al metro quadrato sono inferiori a quelli delle grandi città, perché la domanda è minore. Quindi la concorrenza alle aste è più bassa.

Case al prezzo di un box in questo Comune toscano

Nei piccoli Comuni puoi trovare immobili di pregio, come ville, casali, rustici, che in grandi città avrebbero un costo proibitivo. Per non parlare della qualità della vita, che negli ultimi anni nelle grandi città sta diminuendo. Basta dare un’occhiata alla classifica relativa al 2023 stilata dal Sole 24Ore sulla qualità della vita nelle Province italiane.

Facciamo un esempio su tutti. Pescia è un piccolo Comune della provincia di Pistoia. Il centro è situato a 10 minuti da Pistoia e a circa 40 minuti di auto da Firenze e da Pisa. Qui è possibile trovare delle case all’asta ad un prezzo addirittura inferiore al prezzo di un box a Milano, Roma o Firenze. Per esempio in via delle Cartiere è all’asta un appartamento di 186 metri quadri a 20.000 euro. In Località Pontito, andrà all’asta un trilocale di 117 metri quadri a 21.000 euro.

Quindi le aste immobiliari sono una miniera di opportunità. In un articolo abbiamo svelato i piccoli segreti sul loro funzionamento per fare affari eccezionali e comprare case al prezzo di un box.