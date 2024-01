Alcuni addetti ai lavori di importanti società di analisi a livello internazionale ritengono che l’attuale congiuntura economica possa portare a una recessione economica e quindi le Banche centrali sono pronte a tagliare i tassi di interesse per far ripartire il ciclo. Per dovere di cronaca, dobbiamo dire che nel 2023 molti guardando la curva dei rendimenti hanno proiettato in quei mesi una recessione che poi non si è avverata. sarà così anche quest’anno? Cosa potrebbe mettere a rischio il rialzo di medio lungo periodo dei mercati azionari?

La casistica storica che riguarda Wall Street

I mercati azionari internazionali sono correlati a Wall Street con probabilità del 76%, quindi quello che accade in USA potrebbe dispiegare effetti anche sugli altri. Il 5 novembre si svolgeranno le elezioni del Presidente americano. Analizzando le serie storiche dal 1898 ad oggi abbiamo notato quanto segue:

Ciclo Presidenziale e Mercati Azionari

Durata: 4 anni

• Il primo e il secondo anno, presentano una probabilità dei mercati azionari di essere positivi minore rispetto ai due

anni successivi;

• il terzo ed il quarto anno hanno un’elevatissima probabilità di essere positivi;

• al 73.7% il massimo si forma nel secondo biennio del ciclo (nel 68.4% nel quarto anno); in diciotto cicli su diciannove

(94.7%) il minimo si forma nei primi due anni del ciclo decennale.

Inoltre, i mercati tendono a formare il minimo decennale nei primi 27 mesi del decennio. Questo ci fa ritenere che nel 2024 e per diversi anni che il trend di medio lungo termine rimarrà rialzista. Questo non significa che di tanto in tanto non si possano verificare ritracciamenti anche del 10/15%.

Cosa potrebbe mettere a rischio il rialzo di medio lungo periodo dei mercati azionari?

I mercati analizzati alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 10 gennaio hanno segnato i seguenti prezzi

Dax Future

16.830

Eurostoxx Future

4.494

Ftse Mib Future

30.570

S&P500

4.783,45.

Come scritto nei giorni precedenti, come da percorso campione annuale, un ribasso di qualche mese si potrebbe verificare da metà gennaio fino a marzo/maggio.

In base ai nostri calcoli statistici un ribasso di lungo termine potrebbe iniziare con una chiusura del mese di marzo inferiore a

Dax Future

14.836

Eurostoxx Future

4.028

Ftse Mib Future

27.190

S&P500

4.095.

Vedremo come chiuderanno i listini questa settimana e poi cosa accadrà da ora in poi.

Lettura consigliata

Su quali obbligazioni investire nel 2024? Ecco l’opinione di Stash Graham