Negli ultimi anni il risparmio gestito ha subito diverse modifiche, non solo per i prodotti offerti. Le banche per abbattere i costi stanno chiudendo diversi sportelli al pubblico. Inoltre, le reti dei promotori finanziari si stanno trasformando in consulenti. Frattanto più volte la normativa nazionale ed europea è intervenuta per tutelare anche i risparmiatori e i loro investimenti. Quali sono i giudizi degli analisti su Anima Holding e Azimut? Fra i leader in Italia nel settore troviamo infatti anche queste due società.

Questo momento è molto particolare perchè stanno aumentando i risparmiatori che investono sui mercati azionari ma si nota anche una mancanza di educazione finanziaria e conoscenza delle operazioni che si vanno ad effettuare. Ecco perchè è importante il ruolo di società che raccolgono il rispamio e di anche delle banche per tutelare proprio al meglio le parti.

Quali sono i giudizi degli analisti?

Anima Holding: il prezzo medio degli ultimi giorni è stato intorno ai 3,90 euro. Nel 2023 ha segnato il minimo a 3,192 e il massimo a 4,164.

Il punto dove sono avvenuti la maggioranza degli scambi (POC secondo la teoria del Profilo Volume) durante quest’anno è stato 3,90. Sotto questo livello secondo gli assertori di questa tecnica si potrebbe assistere anche a un ribasso fino all’area di 3,60.

Cosa potrebbe mettere a rischio il rialzo di medio lungo periodo dei queste azioni?

In base ai nostri calcoli statistici un ribasso di lungo termine potrebbe iniziare con una chiusura del mese di marzo inferiore a 3,78.

Giudizio degli analisti: Buy (9 giudizi) con target a 4,506.

Azimut: il prezzo medio degli ultimi giorni è stato intorno ai 23,60 euro. Nel 2023 ha segnato il minimo a 17,184 e il massimo a 23,75.

Il punto dove sono avvenuti la maggioranza degli scambi (POC secondo la teoria del Profilo Volume) durante quest’anno è stato 21,10. Questo peezzo potrebbe ssere un obiettivo dove si potrebbe formare un minimo rilevante, e sotto questo livello secondo gli assertori di questa tecnica si potrebbe assistere anche a un ribasso fino all’area di 19,65.

Cosa potrebbe mettere a rischio il rialzo di medio lungo periodo dei queste azioni?

In base ai nostri calcoli statistici un ribasso di lungo termine potrebbe iniziare con una chiusura del mese di marzo inferiore a 19,05.

Giudizio degli analisti: Accumulate (11 giudizi) con target a 24,88.

I livelli grafici di inversione ribassista di lungo periodo indicati in questo paragrafo potrebbero cambiare dopo il mese di marzo.

