Solo 2 azioni hanno chiuso al rialzo la settimana a Piazza Affari: quale potrebbe essere il loro futuro?

La settimana appena conclusasi ha visto una forte intonazione ribassista che ha portato a un risultato molto interessante. Solo 2 azioni hanno chiuso al rialzo la settimana a Piazza Affari: Mediobanca e Poste Italiane. Tuttavia va evidenziato come il solo titolo Mediobanca abbia veramente realizzato una performance positiva chiudendo con un rialzo di oltre il 4%. Poste Italiane, infatti, è salito solo dello 0,12%.

Solo 2 azioni hanno chiuso al rialzo la settimana a Piazza Affari, ma solo le azioni Mediobanca sono state le star: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Mediobanca (MIL:MB) ha chiuso la seduta del 26 maggio a quota 10,445 €, in rialzo dello 0,43% rispetto alla seduta precedente.

Le azioni di Piazzetta Cuccia, nella settimana in cui hanno presentato il nuovo piano triennale, hanno avuto un’ottima performance settimanale guadagnando oltre il 4%. Adesso, però, sono chiamate a dovere affrontare un duro ostacolo in area 10,671 € che già in passato aveva frenato l’ascesa del titolo. Il suo superamento, quindi, potrebbe aprire le porte al raggiungimento del probabile punto di inversione in area 12 €. Oltre questo livello, poi, le quotazioni potrebbero andare a segnare nuovi massimi storici in area 15 €.

Qualora, invece, dovesse cedere il supporto in area 9,849 € il titolo Mediobanca potrebbe invertire al ribasso e raggiungere area 8 €.

Ottima performance di Poste Italiane, ma la vera sfida deve ancora arrivare: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Poste Italiane (MIL:PST) ha chiuso la seduta del 26 maggio a quota 9,796 €, in rialzo dell’1,22% rispetto alla seduta precedente.

Le quotazioni hanno resistito bene in una settimana nel complesso molto difficile. Adesso, però, devono scontrarsi con la forte area di resistenza a 10,186 €. Oltre questa resistenza, poi, si potrebbero raggiungere i livelli indicati in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 9,232 €.

Letture consigliate

Non la corsa o la camminata afgana, ma è questa la vera marcia efficace per asciugare e dimagrire il fisico rapidamente anche a 50 e 60 anni

Attenzione alla carta di credito: 3 cose da sapere assolutamente quando si paga