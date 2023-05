Paura di scoprire che il tuo partner è più intelligente di te? 7 cose che puoi fare per essere come Shakira

Il QI o quoziente intellettivo è un indicatore che stabilisce il funzionamento intellettivo di un soggetto in base all’età. Molti vip lo fanno e ottengono risultati incredibili con soglie spesso al di sopra della media. Essere molto intelligenti per chi vive in coppia è però un problema, vediamo perché.

Sono test standardizzati che misurano quanto siamo intelligenti. Il primo venne creato nel 1905 ed era indirizzato ai bambini, poi venne sviluppato e applicato anche agli adulti. Oggi le scale più utilizzate sono quelle di Wechsler create per soddisfare le esigenze di 3 fasce di età. Ci sono test per bambini fino ai 7 anni, ragazzi fino ai 17 e adulti fino a 90 anni.

Il test consiste nella soluzione di una serie di problemi che riguardano memoria, lessico, ragionamento aritmetico in un determinato lasso di tempo. Il livello medio dell’intelligenza è di 100, chi lo supera è particolarmente intelligente, chi raggiunge o supera 180 può essere considerato un genio. Si può quindi misurare l’intelligenza? I test valutano solo alcune abilità, non tengono conto delle differenze culturali, ma hanno grandi potenzialità. Sono molto utili per individuare problemi o complessità cognitive su cui i terapeuti possono intervenire.

Paura di scoprire che il tuo partner è un Piqué?

È stata al centro dell’attenzione per tutta la vita e ultimamente lo è stata per via della sua relazione che è finita. Lei ne ha tratto una canzone in cui gettava in faccia all’ex tutte le cose negative della storia. La canzone è diventata un manifesto e lei ha trasformato una situazione negativa in una macchina da soldi. La cantante Shakira dopo essere stata tradita dal calciatore del Barcellona Piqué gliele ha cantate per bene e Te quedo grande è diventato un successo mondiale scatenando in fan di ogni Paese.

Shakira è famosa anche in Italia e parla perfettamente la nostra lingua. È considerata una delle artisti più intelligenti del mondo con un quoziente intellettivo molto elevato. Alcuni siti parlano di 130 e altri di 180, ma a prescindere dal numero esatto a colpire è la determinazione della cantante colombiana. Progetti vincenti fin da giovane, numerose attività e tanta beneficienza. Gli impegni di Shakira sono innumerevoli e sarebbe questa iperattività ad avere sviluppato oltremisura la sua capacità cognitiva.

Cosa fare per non soffrire l’intelligenza di chi amiamo

Paura di scoprire che il tuo partner ha molte più doti di te? Se vuoi essere come Shakira e avere in mano la situazione puoi fare 7 cose utili per la tua autostima. Partiamo dal fatto che cultura non è intelligenza, quindi se il tuo partner sfoggia conoscenze da Wikipedia o ha una preparazione da manuale questo non significa che è più intelligente di te. Può essere più colto ma le persone che veramente sanno non lo fanno pesare agli altri. La prima cosa da fare è non concentrarsi sulla propria persona ma continuare a prendersi cura del partner. È una lezione che non passerà inosservata.

Se abbiamo un QI 100 ma lacune di cultura generale, ogni volta che se ne presenta una andiamo a colmarla informandoci. Smettiamo di avere paura di fare domande, essere curiosi è una dimostrazione di forza. Cerchiamo di acquisire ogni giorno una nuova conoscenza. Questo processo di crescita sostante pareggerà le differenze che sentiamo di avere nei confronti della persona che amiamo. Cerchiamo di concederci una tregua e di programmare al meglio il nostro processo di crescita. Darsi la zappa ai piedi ogni santo giorno non serve a niente. Frequentiamo persone intelligenti senza timore, chi lo è realmente non ce lo farà pesare. Potremmo essere come Shakira e prenderci un sacco di rivincite oppure vivere serenamente la nostra storia. Dipende solo da noi.