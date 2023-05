Dolori muscolari e articolari, fatica e debolezza, sono i sintomi di questa malattia che ha colpito Marco Bocci

È molto comune tra i 20 e i 40 anni e in caso di infezione lieve è una malattia che può essere sconfitta in poche settimane senza avere conseguenze, ma nei casi più gravi può portare al decesso. Pochi la conoscono e ne rimangono sorpresi quando se ne soffre. Vediamo di cosa si tratta.

Sarebbe un’infiammazione del cervello provocata da un virus con sintomi che si confondono con quelli dell’influenza. È necessaria una diagnosi precoce per intervenire in tempo ed evitare guai seri. L’attore Marco Bocci ne ha sofferto ed è stato costretto a stare rinchiuso in ospedale per diverse settimane per venirne a capo. L’encefalite associata all’Herpes Simplex può costringerci a ricoveri d’urgenza e ad affrontare giorni di sofferenza per curare i sintomi che sono svariati. Si parte con quelli dell’influenza come dolori muscolari, e articolari, fatica e debolezza e si passa ad altri più gravi come disturbi della personalità e allucinazioni.

Marco Bocci nel 2018 si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico per rimuovere l’herpes cerebrale. Aveva scoperto di averlo dopo un incidente in auto, ha dovuto interrompere la sua carriera e la vita di tutti i giorni, lottare per sconfiggere il male e guarire. Il rischio era quello di subire gravi danni al cervello e persino di morire.

Vivo per miracolo

Il marito di Laura Chiatti, Marco Bocci, è un attore molto conosciuto. Fino all’ultimo battito, Squadra antimafia, Romanzo criminale e R.I.S. delitti imperfetti, sono solo alcuni progetti televisivi a cui ha partecipato. Attore di teatro ha recitato con tanti personaggi importanti da Massimo Lopez a Raul Bova a Paola Cortellesi. Ha avuto una relazione con Emma Marrone, poi ha sposato l’attrice di Castiglione del Lago da cui ha avuto un figlio.

Bocci ha raccontato di aver subito un attacco alle difese immunitarie che si sono abbassate improvvisamente. L’herpes solitamente compare sulle labbra, quando lo fa nel cervello può diventare mortale. Bocci ha raccontato di aver avuto problemi di memoria, di non riuscire a gestire l’uso della parola e di essere stato fortunato. I medici sono intervenuti in tempo e gli hanno salvato la vita. Pensiamo di essere invincibili e invece basta un attimo, bisogna godersi la vita ogni santo giorno. Questa la dichiarazione rilasciata dall’attore ospite di Mara Venier.

Dolori muscolari e articolari, fatica e debolezza a causa di zanzare e zecche

Le cause che portano herpes o infiammazioni al cervello potrebbero essere virus, batteri, funghi o parassiti, basterebbero punture di zanzare o morsi di zecche per scatenare la malattia. È necessario avere una buona igiene personale ed evitare di scambiarsi bicchieri e bottiglie con altre persone per evitare problemi. Proteggersi dagli insetti e vaccinarsi potrebbe essere utile ma prima che l’episodio si presenti è difficile pensare alla prevenzione.

L’attore Marco Bocci ha detto di sentire le conseguenze ancora oggi. In una intervista rilasciata alle Iene ha detto di non riconoscere i volti degli amici alcune volte. Guarda i film diverse volte poi si accorge di averli già visti, si dimentica le cose che sapeva sentendosi inadeguato, fatica a governare i ricordi. Il messaggio che ha voluto lanciare è chiaro e forte. Bisogna lottare ogni giorno e imparare a convivere con i problemi, concentrarsi sul presente e mettere ogni giorno un mattoncino nuovo per il futuro. Le malattie sono debilitanti e limitano la nostra vita ma non devono portarci via la dignità. Bravo Marco.