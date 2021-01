L’olio d’oliva è un prodotto molto pregiato ed è alla base della dieta mediterranea. Usato per condire gli alimenti delle nostre tavole, è utile anche a conservare i cibi in barattolo. L’Italia è uno dei più grandi produttori di olio d’oliva la cui qualità è riconosciuta in tutto il mondo. Recenti studi dimostrano che sono sufficienti soli 3 cucchiai al giorno di olio d’oliva per ottenere questi straordinari benefici: vediamo insieme quali sono.

L’olio protegge i nostri organi vitali

L’olio d’oliva è ricco di polifenoli, ovvero delle sostanze antiossidanti che permettono di proteggere il cuore e il fegato. Questo alimento è utile per la prevenzione di malattie cardiache e vascolari come l’aterosclerosi grazie all’azione dei grassi monoinsaturi che l’olio contiene.

Si pensa che un consumo regolare sia in grado di diminuire i rischi di contrarre il morbo di Alzheimer o, perlomeno, diminuirne i disturbi. In particolare, è in grado di proteggere la memoria e la capacità di apprendimento, ma non solo. È anche in grado di diminuire l’incidenza dell’infiammazione del cervello che finisce con il danneggiare progressivamente i neuroni.

Si riscontra, inoltre, che l’olio d’oliva abbia la capacità di rallentare la progressione dei tumori del tratto intestinale, diminuendone gli stati infiammatori per via dell’alta concentrazione di acido oleico che è in grado di regolare la proliferazione delle cellule.

Benefici per il nostro corpo

Introdurre l’olio d’oliva nella dieta quotidianamente ha il potere di diminuire il colesterolo cattivo, perché i suoi grassi monoinsaturi sono in grado di stimolare la circolazione e quindi di aumentare i livelli di colesterolo HDL.

L’olio d’oliva possiede proprietà antinfiammatorie ed analgesiche: assumerne le quantità giuste, può aiutare contro dolori articolari quasi al pari dell’ibuprofene.

L’olio, essendo ricco di antiossidanti presenti nella vitamina E, è in grado di stimolare il sistema immunitario ed anche di proteggere dai batteri e malattie infettive.

Infine, l’olio d’oliva è un rimedio naturale contro la stitichezza. Introdurlo nella propria alimentazione, aiuta a prevenire episodi di stipsi e dunque a favorire la regolarità intestinale.

Come abbiamo visto, sono sufficienti soli 3 cucchiai al giorno di olio d’oliva per ottenere questi straordinari benefici: potremo così vivere una vita più sana con un minimo sforzo.