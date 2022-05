L’astrologia è una branca di studi molto interessante che spazia tra diversi temi. Infatti, esiste un mondo fitto e complesso, che non si ferma solo ai segni zodiacali, che è rappresentato dal proprio Sole di nascita. Però ci sono molti altri indicatori che possono dipingere in maniera più completa la personalità e altre spie che invece delineano le proprie fragilità più nascoste. Oggi parliamo di uno di questi indicatori, svelando come possa essere utile per lavorare su sé stessi. Infatti, è possibile scoprire il nostro superpotere personale e la propria kryptonite guardando semplicemente questo punto all’interno del tema natale. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Chirone e il suo significato

Stiamo parlando di Chirone, un asteroide scoperto abbastanza di recente. Questo prende il nome dalla figura mitologica. L’omonimo centauro è ricordato per essere stato il maestro di numerosi eroi. Incarna infatti l’archetipo del “guaritore ferito” ed è anche associato al segno del Sagittario. Infatti, a differenza dei suoi simili rozzi e violenti, essendo stato abbandonato alla nascita era stato cresciuto da Apollo. Nel corso della sua vita fu colpito per errore da una freccia avvelenata scagliata da Eracle. La sua immortalità però gli impedì di morire e lo costrinse a rimanere a lungo in agonia. Proprio questo dolore fu però una fonte inesauribile di aiuto per gli altri. Infatti, era in grado di riconoscere la sofferenza altrui, di empatizzare e di alleviarla. Zeus, riconosciuta la sua magnanimità e la sua caratura morale, in un atto di pietà gli concesse di spegnersi.

È possibile scoprire il nostro superpotere personale e la propria kryptonite semplicemente guardando in quale segno cade questo asteroide

Allo stesso modo, Chirone nel tema natale può delineare un punto estremamente delicato che, se curato adeguatamente, può diventare un vero e proprio motivo di forza. Per verificare dove si trova è necessario fare un calcolo online per scoprire la casa e il segno in cui cade. Ad esempio, se è posizionato in sesta casa e in Bilancia è necessario fare uno studio incrociato di entrambi i significati. In primis, la sesta casa è quella che regola la routine, la salute, le manifestazioni psicosomatiche, l’ordine e la purificazione. Potrebbe indicare che si è sofferto di una malattia o che si hanno delle abitudini sregolate. La Bilancia, allo stesso modo, è un archetipo che parla di rapporto e di equilibrio. Forse le relazioni con gli altri potrebbero rappresentare un’occasione di crescita.

