I peperoni sono uno degli ortaggi dell’estate. Rossi, gialli e verdi mettono allegria solo a guardarli. Come molti ortaggi, si prestano per varie preparazioni. Un grande classico è la peperonata, ma sono molto buoni anche crudi in insalata.

Cucinandoli insieme ad altri prodotti tipici di questo periodo, come zucchine e melanzane, possiamo dar vita a contorni davvero gustosi per portare in tavola un piatto pieno di colore. Nell’ampia gamma di ricette che possiamo fare con i peperoni, non possiamo di certo dimenticare quelli ripieni.

Per la farcia non c’è che l’imbarazzo della scelta. Ci si può basare sulla stagionalità ma anche su quel che è avanzato in frigorifero o nella dispensa. Ingredienti base per i peperoni ripieni spesso sono la carne trita e il tonno. Nelle prossime righe ne proporremo una versione molto fresca.

Una delizia questi peperoni farciti estivi, senza carne né tonno, da cuocere in forno e perfetti a pranzo o cena

Iniziamo con il vedere la lista della spesa.

Ingredienti per 4 persone:

4 peperoni belli grossi, colore a piacere;

1 melanzana;

150 g di formaggio Emmental;

3 pomodori ramati;

2 patate;

2 acciughe sott’olio;

1 cucchiaio di capperi;

prezzemolo q.b.;

basilico q.b.;

origano q.b.;

olio EVO q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Procedimento

Per prima cosa, laviamo la melanzana e tagliamola a tocchetti. Sistemiamoli in un colapasta e spolveriamoci sopra un po’ di sale. Lasciamo lì a riposare.

Nel frattempo, dedichiamoci agli altri ingredienti: tagliamo a cubetti il formaggio, le patate sbucciate e i pomodori spellati e senza semi.

Inoltre, tagliamo a rondelle le olive, sciacquiamo i capperi e spezzettiamo le acciughe e le varie erbe aromatiche.

A questo punto, travasiamo tutti quanti gli ingredienti (comprese le melanzane che nel frattempo avranno spurgato la loro acqua) in una ciotola bella capiente. Condiamo il tutto con olio, sale, pepe e una bella spolverata di origano. Quindi mescoliamo.

Occupiamoci ora dei peperoni. Dopo averli lavati, tagliamo la calotta superiore e svuotiamoli di semi e filamenti interni.

Riempiamo i peperoni con il composto di verdure e formaggio prima preparato. Versiamo sulla superficie un filo di olio e richiudiamoli con le loro calotte.

Facciamo cuocere in forno caldo a 180°C per 1 ora e 20 minuti circa, e comunque fino a quando i peperoni non risulteranno morbidi ed il ripieno ben cotto.

Sono davvero una delizia questi peperoni farciti estivi. Ottimi tiepidi o freddi.

