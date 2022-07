Prima di pensare agli ultimi giorni del mese, dobbiamo sapere che l’oroscopo ha ancora molte sorprese per noi. Proprio nel weekend, il trigono di Mercurio e Giove può favorire alcuni fortunatissimi segni che troveranno pochi ostacoli sul loro cammino. Il Cielo astrologico del weekend è ricco di novità e per qualcuno di noi potranno essere giorni davvero fantastici.

Grandi ambizioni ed occasioni da non perdere

Il segno del Toro potrà chiudere la settimana con il botto. I nati sotto questo segno di terra hanno in mente grandi progetti anche ambiziosi e il trigono tra Mercurio e Giove potrebbe aiutare a realizzarli. È un momento molto fortunato, in cui i Toro dovranno cercare di dare il massimo per ottenere il successo sperato. In amore, alcuni Toro stanno vivendo un periodo di noia, ma il weekend potrà riaccendere la passione vincendo così la monotonia.

I nati sotto il segno dello Scorpione continueranno ad avere Giove dalla propria parte. Il Pianeta della fortuna e della crescita personale potrà aiutare gli Scorpione a vivere giorni sorprendenti. I prossimi giorni saranno caratterizzati da ottimismo e serenità e questa condizione favorita da Mercurio getterà le basi per una settimana grandiosa. Chi è single da poco potrebbe fare un incontro emozionante nel fine settimana, ma attenzione a tenere i piedi per terra.

Soldi e fortuna nel fine settimana per Toro, Scorpione e altri 2 segni

Dopo un periodo pieno di incertezze, per i Leone è arrivato il momento di tornare alla ribalta. I nati sotto questo segno di fuoco pensano al futuro e chi ha un nuovo lavoro si impegna moltissimo per mostrarsi seri ed affidabili. Chi saprà giocarsi bene le proprie carte potrà fare carriera e guadagnare moltissimi soldi. Questo però richiede pazienza, dote di cui i Leone spesso sono sprovvisti. Nel fine settimana potrebbe arrivare una sorpresa molto gradita da una persona cara che non vediamo da tempo. Felicità e leggerezza saranno le parole chiave di questo weekend emozionante e ricco di colpi di scena.

Capricorno

Soldi e fortuna nel fine settimana anche per il segno del Capricorno che potrà vivere giorni memorabili. Coloro che recentemente hanno chiuso una storia importante non sono interessati a nuovi incontri, ma soltanto a trascorrere del tempo in buona compagnia. Ad ogni modo, la buona sorte potrebbe riservare grandi sorprese anche sul fronte del lavoro grazie a un Giove favorevole. Una nuova proposta sorprenderà positivamente i Capricorno cogliendoli impreparati. È un periodo davvero ricco di novità e grandi occasioni per i nati sotto questo segno, ma attenzione a non esagerare con gli impegni. Staccare la spina e concedersi un momento di riposo è necessario per potere ottenere grandi risultati.

