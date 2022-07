Stiamo entrando nella terza settimana di luglio e il Cielo astrale vede il pianeta Giove in azione. Questo transito porterà opportunità e grandi benefici ad alcuni fortunatissimi segni zodiacali. Giove è il pianeta della prosperità, della crescita personale, professionale e della buona sorte.

Questa sarà una settimana particolare che vedrà come protagonisti 4 segni zodiacali particolarmente favoriti dalle stelle. Chi saprà giocarsi bene le proprie carte potrà ottenere davvero molti vantaggi.

L’impegno porta sempre i suoi frutti

Le stelle premiano il segno del Cancro con grandi opportunità sul lavoro. I Cancro in questi giorni potranno consolidare la propria posizione lavorativa. Gli appartenenti a questo segno ottengono spesso ciò che vogliono grazie a grande impegno e serietà. Infatti, già a partire da questa settimana potranno arrivare i primi riconoscimenti economici. Tuttavia, anche fare una pausa è importante: cerchiamo di trovare del tempo da dedicare agli affetti per liberare la mente.

Anche i nati sotto il segno del Leone potranno vivere giorni memorabili. Luglio porta con sé cambiamenti e novità e le stelle continuano a essere favorevoli. Coloro che decideranno di investire in un progetto hanno buone probabilità di riuscita. Inoltre, i Leone potranno fare incontri promettenti a partire da metà settimana. Tuttavia, occorrerà osare e fare il primo passo.

Settimana di occasioni d’oro per Cancro e Leone e tanti soldi per altri 2 fortunati segni zodiacali

Il segno dello Scorpione è in ripresa dopo settimane davvero complicate. Il favore di Giove aiuterà gli Scorpione a essere più lucidi e concentrati e questo porterà a grandi risultati. Finalmente nervosismo e stress sono lontani e i guadagni in crescita permetteranno agli Scorpione di concedersi qualche sfizio.

In amore il partner riesce ad accontentare ogni desiderio e a infondere calma e serenità. Questa condizione rende gli Scorpione molto più sereni e soddisfatti della propria vita. Cogliamo l’occasione di partire per un breve viaggio con un amico per consolidare il rapporto e staccare la spina dalla quotidianità.

Pesci

Reduci da un weekend infernale, i nati sotto il segno dei Pesci tornano finalmente alla ribalta. Infatti, sarà una settimana di occasioni d’oro per Cancro e Leone, ma anche per i Pesci grazie al favore delle stelle. Giove renderà i Pesci più forti, pieni di energie positive e di nuovi obiettivi. Questa settimana i Pesci saranno particolarmente concentrati e produttivi e daranno il meglio di loro sul lavoro. Anche questi sono gli effetti di un Giove benevolo che aiuterà a evitare gaffe e distrazioni.

La terza settimana del mese porterà emozioni e grande entusiasmo. Una ritrovata armonia all’interno della coppia riempie i Pesci di gioia. Per quanto riguarda la salute, sarebbe opportuno ricominciare ad allenarsi per liberare la mente e mettersi nuovamente alla prova.

