Soldi e fortuna a palate per 3 segni zodiacali insospettabili dal 2 all’8 ottobre: ecco cosa dice l’oroscopo cinese

Una nuova settimana sta per cominciare. Scopriamo cosa dice l’oroscopo cinese in merito ai segni che saranno più fortunati.

Quali segni zodiacali guadagneranno più soldi dal 2 all’8 ottobre? L’oroscopo cinese risponde a questa e altre domande in merito alla settimana nella quale stiamo per entrare.

Questa tradizione differisce dalla nostra anche perché i segni zodiacali si calcolano in base al proprio anno lunare di nascita e non al mese. Inoltre, i nomi dei segni sono diversi così come le loro caratteristiche. Dunque, ci saranno soldi e fortuna a palate per 3 segni zodiacali cinesi. Ecco quali.

Il Bue (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

I nati nell’anno del Bue vivranno un periodo molto fortunato dal punto di vista economico. Infatti avranno l’occasione di fare ricchi investimenti e guadagnare molti soldi.

Nella settimana che sta per cominciare si sentiranno energici e ricchi di idee creative. Ciò li favorirà molto nella carriera. Inoltre, avrà numerose opportunità che dovrà saper sfruttare al meglio e fidandosi del suo intuito.

Il Cane (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Secondo gli astrologi questo sarà il segno cinese più fortunato dal 2 all’8 ottobre. Infatti il Cane avrà davvero una grande fortuna e ottime possibilità per migliorare la propria carriera e i rendimenti economici degli investimenti.

Probabilmente il Cane sta lavorando ad un progetto importante da un po’ di tempo a questa parte. Ebbene, questa è proprio la settimana in cui deve premere l’acceleratore. Comincerà infatti a vedere dei grandi e forse inattesi risultati, che potrebbero addirittura dare una svolta alla sua vita.

Soldi e fortuna a palate per 3 segni zodiacali cinesi: il Cavallo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2012, 2022)

Anche il Cavallo vivrà una settimana particolarmente fortunata, propizia agli avanzamenti di carriera e persino alle vincite nel gioco.

Durante questo lasso di tempo dovrebbe partecipare a quante più occasioni sociali possibili. Infatti, proprio da queste potrebbe giungergli un’importante e succosa novità, che gli permetterà di aumentare i suoi guadagni e migliorare la propria carriera lavorativa. Insomma, non gli resta che mettersi in gioco. Le stelle sono dalla sua parte!

