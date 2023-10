Ma quale Black Friday, le vere offerte da urlo con sconti da capogiro si trovano con questo metodo semplicissimo

Rinnovare PC, smartphone, televisori ed altri prodotti tecnologici è una necessità che si ripresenta con cadenza annuale. Questo aspetto ha un impatto di rilievo sulle nostre finanze, visto che potrebbero scardinare i conti a fine mese. E poiché non è bello indebitarsi e far pesare sul bilancio personale o familiare spese non necessarie, allora basta sfruttare qualche trucco del mestiere per cercare i prezzi più golosi disponibili sul mercato.

Molti attendono il periodo del Black Friday, un giorno di promozioni quasi universali nel mondo dell’informatica e della tecnologia. Quest’anno sarà il 24 novembre. Se l’ampiezza dei saldi durante quel periodo è ampissima, poiché riguardano un sacco di prodotti, non è affatto detto però che le singole offerte siano sensazionali. Non è un caso che i veri appassionati non utilizzino quei giorni per realizzare i propri acquisti. Ma quale Black Friday, le vere offerte da urlo con sconti si trovano ancora confrontando i volantini, come una volta.

Il trucco per averli tutti subito

Nella grande distribuzione, uno dei metodi più efficace risulta essere ancora il più semplice, ovvero quello del volantino, dove gli sconti superano senza problema il 30% del valore ufficiale di listino Ma poiché non risulta affatto semplice fare il pieno di volantini in giro per la città, la tecnologia ci viene in aiuto in un fenomenale esempio di integrazione tra classico e moderno. Esistono dei siti di comparazione dei volantini delle più grandi e diffuse catene della grande distribuzione come la piattaforma DoveConviene.

Non solo nell’elettronica, ma anche nel bricolage, nell’alimentazione, nell’arredamento, e persino nel campo della salute, dei giochi, e dello sport. Basta inserire il proprio indirizzo per potere dare avvio alla ricerca comparativa. Ci troveremo a scegliere tra una lista di distributori magari suddivisi per distanza da casa nostra. Così possiamo andare alla ricerca delle qualità essenziali del nostro PC o delle nostre televisioni, oppure compiere il procedimento contrario, e semplicemente adottare come criterio di partenza quello del costo. L’unica cosa che ci vuole è un po’ di pazienza. Non necessariamente si trova il genere che interessa a noi subito.

D’altro canto, la presenza di promozioni è una questione fisiologica nella grande distribuzione, e dipende da moltissimi fattori: la disponibilità di eccessi di magazzino, la necessità di far spazio per nuovi lanci, la richiesta da parte delle aziende produttrici di incentivare flussi in uscita, ed anche semplicemente le variazioni del mercato, anche incluse la diffusione di nuove tecnologie. È notorio che nell’ambito delle nuove tecnologie i costi sono estremamente rapidi a modificarsi. Tra un’annata e l’altra potrebbero variare in forma macroscopica. Tutto a vantaggio di chi sa cogliere le offerte più allettanti presenti sul mercato.

