Il patrimonio di Eros Ramazzotti, quanto guadagna e quanti soldi di mantenimento versa all’ex moglie

Eros Ramazzotti è stato uno dei cantanti più pagati in Italia tra il 2021 e il 2022. Scopriamo qual è il suo patrimonio, i soldi che guadagna e quelli che versa di mantenimento all’ex moglie.

Se si parla di musica italiana è difficile non fare il nome di Eros Ramazzotti, uno dei cantanti di maggiore successo degli ultimi 30 anni. Tutt’oggi è sulla cresta dell’onda e risulta tra quelli che guadagnano di più al mondo. Scopriamo a quanto ammonta il suo patrimonio e quanti soldi guadagna.

Ecco svelato il patrimonio di Eros Ramazzotti e quanto guadagna

Il cantante, che durante la sua carriera ha pubblicato ben 22 album, ha un patrimonio che ammonta a circa 275 milioni di euro. Ha investito i suoi soldi nella creazione di un brand di abbigliamento, di una linea di profumi, di una squadra di calcio e persino di una pizzeria. Secondo le stime, ogni anno guadagnerebbe tra i 500 mila e i 800 mila euro. Grazie a queste cifre, nel 2022 risultava il cantante italiano più ricco in assoluto.

Quindi, ecco svelato il patrimonio di Eros Ramazzotti e quanto guadagna ogni anno.

Quanti soldi di mantenimento versa all’ex moglie Marica Pellegrinelli e a Michelle Hunziker

La maggior parte delle persone conosce la storia di amore di Eros con Michelle Hunziker, che ha fatto sognare milioni di italiani. Tuttavia, il cantante romano ha avuto anche un’altra importante relazione con Marica Pellegrinelli, modella e attrice con cui ha avuto due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

In base al guadagno annuale stimato, dovrebbe cercare circa 320.000 euro di mantenimento per i suoi figli. Non è però possibile essere certi di questo dato, che resta frutto di una speculazione.

Per il divorzio con Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti ha pagato 500.000 euro più 5.000 euro al mese mensili per il mantenimento della figlia Aurora. Questo, quanto meno, fino al 2002. Secondo una dichiarazione riportata dall’ANSA risalente a quell’anno, la showgirl avrebbe chiesto di non percepire altri soldi dall’ex marito.

