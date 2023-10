È meglio Spotify o Apple Music? Ecco i vantaggi dell’abbonamento e i costi del servizio

Cosa conviene tra Spotify e Apple Music? Vediamo il confronto tra i due giganti della musica in streaming. Analizziamo i diversi piani d’abbonamento, cosa offrono e i costi per ognuno. Aiutando a capire quale servizio sia il migliore in base al proprio utilizzo.

Al giorno d’oggi in tanti ascoltano le proprie canzoni preferite avvalendosi dei servizi di musica in streaming. Tra i più utilizzati vi sono Spotify e Apple Music. Entrambi sono di semplice fruizione e hanno permesso di abbattere la diffusione della pirateria. Tutti e due i servizi offrono playlist aggiornate e su misura per ciascun utente. Gli abbonamenti disponibili sono diversi e adatti a ogni esigenza. Ma, allora, quali sono le reali differenze tra un’app e l’altra? Scopriamo se è meglio Spotify o Apple Music, analizzandoli nel dettaglio.

Le differenze principali

Sia Spotify che il servizio di musica della Mela funzionano bene sui dispositivi che li supportano. Le esclusive che presentano non sarebbero così sostanziali, e le differenze riguarderebbero alcune funzionalità. Per esempio, si riscontrano delle diversità nelle playlist create. Da un lato, Spotify riproduce i brani in continuazione, anche quando la nostra lista di hit si esaurisce. Le canzoni sono generalmente aggiornate e in linea coi gusti dell’utente.

Il metodo di Apple Music, invece, è un poco differente. La piattaforma americana ha un atteggiamento che si potrebbe definire conservativo. I brani che ascolta di solito l’utente si ripetono con più frequenza. Anche se il livello delle playlist resta alto, sembra che gli aggiornamenti avvengano più raramente.

Per quanto riguarda la qualità dell’audio, il discorso sarebbe diverso. Se Spotify permette di riprodurre e scaricare brani fino a 320 kbit/s, Apple si rivela in questo caso più rapida. Grazie all’Hi-Res Lossless, infatti, è possibile erogare fino a 24 bit a 192 kHz. Tuttavia, anche se la differenza in numeri è evidente, senza strumenti audio di ultima generazione sarebbe difficile godere di questo vantaggio.

È meglio Spotify o Apple Music? Ecco quanto costa abbonarsi

Oltre alle singole caratteristiche, bisognerebbe tener conto dei prezzi nella scelta finale. Per quanto riguarda Spotify, la versione base è gratuita. Tuttavia, ci si dovrà necessariamente sorbire la pubblicità e si avranno un numero di “skip” limitati. La versione a pagamento “individual”, invece, parte da 10,99 euro mensili e si attiva dopo il periodo di prova. Per due account si pagheranno 14,99 euro, mentre il formato famiglia (6 profili) costa 17,99 euro. Spotify prevede anche un piano per gli studenti iscritti all’università, dal costo di 5,99 euro al mese.

Al contrario, Apple Music sembra non sia disponibile gratis. Tuttavia, offre una prova di 6 mesi per chi compra un dispositivo idoneo (altrimenti ridotta al singolo mese). L’abbonamento alla sola musica costa 10,99 euro al mese. Se si vogliono aumentare i servizi, è necessario attivare Apple One. Quest’ultimo parte da 16,95 ogni 30 giorni, per arrivare a 31,95 euro nella versione “premium”.