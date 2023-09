Soldi, amore, fortuna: la strategia di Tesla per ottenere tutto ciò che desideri

Le persone che hanno sperimentato questa tecnica, affermano che davvero la loro vita sta cambiando. Il segreto del numero 369 di Nikola Tesla è un qualcosa che va svolto 3 volte al giorno per 33 giorni. Allora, perché non tentare ad accedere alla realizzazione dei propri sogni!

Nikola Tesla, tra tante cose, ha lasciato all’umanità questo pensiero: “se solo conoscessi la magnificenza dei numeri 369, avresti la chiave dell’Universo.”. L’inventore, ingegnere e fisico di origine serba, credeva, in modo affine alla dottrina cabalistica, che in ogni cifra fosse racchiusa un’entità. O meglio, un principio che potesse essere immediatamente riconducibile al divino. Dunque, riconosceva la possibilità concreta di poter appozzare da una fonte infinita di abbondanza e di poter migliorare la propria vita attraverso una tecnica basata sul numero 369. Soldi, amore, fortuna: la strategia di Tesla, forse, è davvero un’apertura verso ciò che la razionalità reputa impossibile. E d’altronde, se si desidera assistere a miglioramenti tangibili nella sfera della propria vita, tanto vale provare. Si tratta di pochissimo tempo al giorno, uno sforzo minimo protratto per soli 33 giorni. C’è chi, nel segreto delle proprie stanze, ha osato sfidare lo scetticismo, per poi vantare risultati concreti, a proprio dire. Alla fine dei conti, nessuna esperienza può essere reputata più valida di quella che riusciamo ad esperire personalmente.

Soldi, amore, fortuna: la strategia di Tesla

Per Nikola Tesla, il numero 369, sia intero che scomposto, riflette in sé la qualità del “divino”, che il fisico definiva col concetto di “indistruttibilità”. Un cerchio a 360 gradi ed è una forma geometrica considerata stabile, perfetta. 3+6=9. Ignorando lo zero, era questo il numero ricavato da Tesla per raggiungere la perfezione del cerchio. Non importa quante volte si tenti di dividere un cerchio. Si otterrà sempre il numero 3, 6 o 9. Come si può, dunque, mettere in pratica e far fruttare nella realtà l’intuizione e il calcolo di Tesla?

La tecnica del numero 369

La strategia suggerita da Tesla è molto semplice. È necessario focalizzarsi su un pensiero, per un tempo equivalente a 17 secondi. 3 volte al giorno, si formula un concetto, un’immagine, una situazione felice, e la si mantiene ben focalizzata nella mente per 17 secondi. Questo esercizio va portato avanti esattamente per 33 giorni. Un unico pensiero inizierà ad attirare i suoi simili, con analoghe energie. È fondamentale, quindi, concentrarsi su eventi favorevoli, momenti di gioia, ricezione di amore e denaro. Un altro metodo che si può affiancare a questo, è scrivere il medesimo desiderio su un foglio di carta per 3 volte, ogni giorno, al proprio risveglio. Ed è importante focalizzare i propri sentimenti in senso positivo, mentre lo si fa. Questo aiuterà le visualizzazioni di 17 secondi durante il giorno. Il divino ci permea e vuole comunicare con noi in continuazione, secondo Tesla. Il problema, è che non sappiamo ascoltarlo. Provare per credere.

