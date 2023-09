Come trovare le migliori offerte per una crociera nel Mediterraneo a novembre, ecco tutte le mete perfette per l’autunno inverno

È semplice approfittare degli sconti sulla bassa stagione per regalarsi un viaggio lontano dalla bolgia e dall’afa estiva. Ecco tutte le mete che valorizzano al massimo i colori dell’autunno e come accaparrarsi le offerte più convenienti. Sognando Spagna, Grecia, Portogallo e non solo.

Chi l’ha deciso che l’ingresso nel periodo invernale debba essere contrassegnato da freddo, pioggia, reumatismi? Uno dei vantaggi che noi italiani sovente dimentichiamo, è che viviamo affacciati su un mare ricco di luoghi incantevoli dal clima mite tutto l’anno. Per chi non ha potuto godere delle ferie estive, può essere un buon modo di stravolgere le abitudini. Ecco dunque come trovare le migliori offerte per una crociera nel Mediterraneo, approfittando di prezzi veramente favorevoli. È importante iniziare da una raccomandazione basilare: una volta scovata, non tentare mai di modificare l’offerta dei tuoi sogni. Si tratta di pacchetti standard, per i quali, se cambia il paradigma, cessa automaticamente l’ambito vantaggio del risparmio. Allo stesso modo, bisogna tener presente che sarà difficile trovare offerte sulle tariffe base, ovvero quelle applicate sulle cabine interne. Meglio dunque direzionare da subito la ricerca su prodotti definiti “premium” o “exclusive”: tanto è più alto il valore di una cabina, tanto ha più senso l’applicazione di uno sconto.

Come trovare le migliori offerte per una crociera nel Mediterraneo

Un primo consiglio da seguire subito, è quello di iscriversi ai siti delle compagnie di navigazione che interessano. Quasi tutte, infatti, hanno una pagina dedicata alle offerte. Sia quelle last minute, sia promozioni a parte. Il più delle volte, compilando l’area privata all’interno di questi siti, le offerte vengono comunicate direttamente via mail.

Ecco 2 siti dedicati alla vendita

Rispetto alle note agenzie per la vendita di viaggi online, questi 2 siti sono degni di nota in quanto specializzati esclusivamente nella vendita di crociere. Uno di questi siti si chiama Logitravel e vanta un’esperienza pluriennale nel settore. Oltre ad uscire con delle offerte molto buone, è anche un valido aggregatore di promozioni. Talvolta, le proposte possono consistere anche nel lasciare un acconto con l’impegno di pagare a rate, a crociera conclusa. L’altro sito si chiama Crocierissime, che mostra un catalogo di centinaia di crociere abbordabili. È anch’esso, a tutti gli effetti, un contenitore complessivo di tutte le offerte presenti sul mercato in un dato momento.

Dove andare in crociera sul Mediterraneo a novembre, mete e promozioni

A novembre, con non desiderare talvolta con nostalgia un certo tepore estivo? Costa Smeralda propone, in offerta, una crociera nel Mediterraneo Occidentale da Savona, per la durata di 8 giorni. Il tragitto tocca le seguenti località: Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo, Civitavecchia, Roma. Il pacchetto costa 948 invece di 1498 euro, per 2 persone. Costa Deliziosa, invece, propone 8 giorni di viaggio con partenza da Bari, alla scoperta del Mediterraneo Orientale. Le mete toccate sono Trieste, Spalato, Kotor, Katakolon, Corfù, Dubrovnik. Il pacchetto per 2 persone costa 1378 euro invece di 1478. Ma la vera occasione per novembre la offre Costa Pacifica: 15 giorni di crociera tra Israele ed Egitto, con partenza da Savona, a soli 948 euro per 2 persone invece che 1198. le tappe: Napoli, Catania, Ashdod, Limassol, Alessandria, La Valletta, Barcellona, Marsiglia.

