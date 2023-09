Gli effetti della Luna Piena in Ariete, i Tarocchi raccontano le energie generali per quanto riguarda amore, denaro, fortuna e i segni più fortunati

Venerdì 29 settembre 2023 ci sarà la Luna piena in Ariete. La sua influenza di fuoco sarà determinante per i giorni seguenti. Con l’Ascendente in Scorpione e Venere quadrata a Urano, le emozioni saranno totalmente fuori controllo. Ecco i segni favoriti, oltre ad Ariete e Capricorno.

La Luna Piena in Ariete è una Luna elettrica, come l’archetipo da cui trae la sua energia. La presenza così centralizzata di Urano, il pianeta instabile per eccellenza, di fatto, può potenzialmente gettarci tutti in un vortice di passioni istintive, irrazionali, indomite. La sensazione è che si tratti di un cielo molto delicato, perché se l’Ariete è pura potenza ignea, Venere in quadratura con Urano è benzina spruzzata sul fuoco con l’idrante. Gli effetti della Luna Piena in Ariete non sono facili da gestire, non solo per quanto riguarda le relazioni. Infatti possono generare scelte finanziarie avventate e completamente errate, poiché dotate da passioni e risentimenti, non dal raziocinio. Peraltro, si tratta di una Luna Piena estremamente potente, poiché ci introduce nell’atmosfera e nel corridoio dell’eclissi. I segni che sapranno domare le fiamme saranno quelli più avvantaggiati. Parliamo del gelido Capricorno, il quale non si fa mai infinocchiare dai moti viscerali, di fronte ai quattrini. Ma ce ne sono altri due.

Gli effetti della Luna Piena in Ariete, i Tarocchi raccontano le energie generali

I Tarocchi confermano pienamente l’instabilità di questo cielo. Le energie attraverso le quali dovremmo passare tutti hanno a che fare con l’inconscio (Arcano della Luna), frustrazioni e sogni infranti, insonnia, agitazioni notturne (9 di Spade). E se da un lato il 5 di Bastoni rintuzza le fiamme di una carica passionale sicuramente adatta alla lotta (e non scordiamo che l’Ariete è uno dei segni dominati da Marte, insieme allo Scorpione) dall’altro lato le toglie. La carica di forza e adrenalina dell’Ariete entra in acque corrosive quando diventa vendetta, rivalsa, gelosia. L’Arcano della forza, a fianco al Re di Spade, e sorta a far valere il lume della ragione. E a usare le proprie passioni con gentilezza, esercitando il proprio potere personale senza prevaricare nessuno.

I Segni favoriti per amore e denaro

Come già detto, il Capricorno è il segno più strutturato per passare indenne le tempeste emotive. Semplicemente, perché lo sfiorano appena. E mentre tutti si prendono a schiaffi nell’arena del Mondo, il Capricorno, solo nella stanza dei bottoni, li scruta dall’altro. Cercando di capire come si potrebbe fatturare ulteriore denaro da tutti questi tumulti. Bilancia e Cancro sono gli altri due segni che si salvano da questa ressa emozionale fuori controllo. Il Cancro quest’anno è talmente affrancato e libero, anche dalla propria comfort zone, che le passioni viscerali altrui non faranno che confermare questo suo inedito distacco. La Bilancia approfitterà invece di questo periodo di intemperanze per tagliare i rami secchi ed eliminare i problemi alla radice, anche tranciando rapporti agonizzanti da lungo tempo.

Lettura consigliata

Chi è il marito di Giorgia Meloni, che lavoro fa, quanto guadagnerebbe e quali sono le sue idee politiche e le sue passioni