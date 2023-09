Questa settimana avrai la svolta in amore o un’entrata di denaro improvvisa se ti riconosci in una di queste 2 persone descritte dai tarocchi, una è Scorpione, Cancro o Pesci, l’altra potresti essere tu!

Se continui a chiederti perché ancora non ti scrive, non risponde ai messaggi, il portafoglio piange e ti senti giù di morale, forse potresti riconoscerti in una di queste 2 stesure generali, dove i tarocchi descrivono 2 persone che avranno fortuna sia in amore che con i soldi. Questa settimana avrai la svolta in amore o un’entrata di denaro improvvisa: leggi se sei tu davvero!

Non c’è quasi nulla di così complicato quanto i rapporti umani. Ma anche la sopravvivenza finanziaria, al giorno d’oggi, non è certo una passeggiata di salute. E tra storie sentimentali che stentano e decollare e bollette che si accumulano sulla credenza, è normale covare un po’ di stressi. Può essere, però, che questa settimana o un’entrata di denaro improvvisa se ti riconosci in una di queste 2 persone, segnalate nella stesura generale di oggi. I Tarocchi spesso sono in grado di dare indicazioni molto precise, quando si chiede loro di fornire il profilo di un individuo. Prova a dare un’occhiata: forse sarai baciato dalla Dea Bendata, o forse dalla persona dei tuoi sogni.

Questa settimana avrai la svolta in amore se sei Scorpione, Cancro o Pesci

Una Regina di Coppe, riconducibile al segno dello Scorpione, Cancro o Pesci, di un’età compresa tra i 25 2 i 35 anni, questa settimana potrà coronare il suo sogno d’amore. Dopo aver vissuto una storia travagliata, dove c’è voluta perseveranza unita a una buona dose di sfacciataggine e coraggio (7 di Bastoni e la Forza) finalmente, si convola a giuste nozze. Il Papa e l’Imperatrice, ci parlano di una coppia dove lui sicuramente è più anziano. Non solo, potrebbe essere il datore di lavoro di questa fanciulla (3 e 8 di Denari) e questo può aver generato l’imbarazzo descritto dalle prime carte. Di fatto, questa settimana, l’anello con la proposta ufficiale arriveranno in pompa magna, (Giudizio e Stelle) mettendo fine a un rapporto fatto di frustrazioni e silenzi (10 e 4 di Spade).

Ecco chi entrerà in possesso di un’entrata di denaro improvvisa

Purtroppo, in questa storia c’è di mezzo un tentativo di truffa ai danni di un uomo già debole e sofferente. La stesa si apre con l’Arcano dell’Eremita e quello della Luna: un uomo solo, avanti con l’età, forse con qualche problema cognitivo all’orizzonte. Si tratta di una truffa perpetrata per telefono (2 di Denari, 3 di Spade, 7 di Spade) da parte di una donna nascosta, sconosciuta (la Papessa). Con la Giustizia e la Forza, quest’uomo ha avuto comunque la lucidità di denunciare l’accaduto. Con il Giudizio e le Stelle, pare che gli sarà restituito il maltolto.

