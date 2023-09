Le vacanze italiane di Vittoria di Svezia: come visitare 2 città in 2 giorni risparmiando senza privarci di mostre e cibo

Sono ormai un paio d’anni che le persone cercano di mettere insieme lavoro, viaggi e risparmio trovando raramente la quadra soprattutto dei conti famigliari. Un esempio ci arriva dall’alto e potremmo copiarlo facilmente. Le teste coronate fanno visite di cortesia di pochi giorni e partecipano a diversi eventi. Non sarà un viaggio rilassante ma si possono vedere e fare molte cose. Ecco come.

Nel 2021 la futura Regina di Svezia Vittoria ha trascorso 2 giorni nel Belpaese. Uno nella Capitale a Roma e uno a Torino. Tanti impegni ma anche tante cose interessanti da fare e soprattutto ottimo cibo. Sono le caratteristiche di un viaggio tipico di chi ama essere attivo e non stare a pancia all’aria in piscina a prendere il sole. Così la Principessa ha fissato diversi appuntamenti di lavoro ma erano tutti molto stimolanti.

È arrivata in compagnia del marito, il Principe Daniel, la Ministra per il Commercio Estero e una delegazione di imprenditori. Il primo suggerimento che potremmo prendere deriva dal periodo. Era il 18 ottobre e la Principessa si è potuta godere un giorno nella Capitale assistendo alla famosa ottobrata romana. Se abbiamo voglia di trascorrere un week end tra relax e cultura, il mese di ottobre a Roma è perfetto. La Principessa ha inaugurato la mostra Immagini che cambiano il Mondo in Piazza San Silvestro. I musei da seguire in autunno sono il Palazzo delle Esposizioni, il Macro, i Musei Capitolini, Villa Borghese, il Mattatoio, la Galleria di Arte Moderna. All’Ara Pacis per esempio fino a marzo 2024 sarà presente una mostra di Helmut Newton, costo del biglietto 15 euro.

Passeggiare sui sanpietrini

Le vacanze italiane di Vittoria di Svezia hanno previsto una tappa all’Ikea di Roma. Per lei era d’obbligo, non lo è altrettanto per noi. Consideriamo però che la catena svedese non si trova in tutte le città italiane. A Roma troviamo 2 punti vendita, una a Porta di Roma e si raggiunge da Stazione Termini con la linea 38 e l’altro ad Anagnina raggiungibile con il GRA.

La Principessa ha cenato in ambasciata ma se avesse potuto non si sarebbe mai persa uno dei posti in cui bisogna mangiare almeno una volta nella vita nella Capitale. Dogma in Piazza Zama, Pulejo in Via dei Gracchi, la pizzeria Crunch in via Francesco d’Ovidio, Ruma in via Parione. A Roma c’è solo l’imbarazzo della scelta. Menù fissi a 40 euro con 5 portate, percorsi degustazioni a 90 euro, pizze a 7,70 euro, mozzarelle di prima qualità con ottimi prezzi.

Le vacanze italiane di Vittoria di Svezia tra fabbriche e castelli

La Principessa sa come godersi i pochi attimi di tranquillità e ha apprezzato tantissimo le passeggiate tipiche italiane, soprattutto quelle sui sanpietrini tipiche romane. Nel 1980 in Svezia è entrato in vigore il criterio della primogenitura per la successione e lei si è ritrovata erede al trono. Un avvenimento che ha cambiato la sua vita e l’ha riempita di responsabilità. Per questo si gode ogni minuto piacevole e leggero. La futura Regina ama l’Italia e anche la città di Torino l’ha colpita al cuore.

Ha visitato il polo industriale SKF Industrie di Airasca, lo stabilimento Mirafiori di Stellantis, il centro produttivo Fiat e Maserati. Di Seguito ha visto il Castello del Valentino. Sono ottimi suggerimenti. Il Castello del Valentino per esempio si può visitare gratuitamente, il parco è una delle mete più affascinanti che troviamo a Torino e la visita può essere completata in 1 ora. Prendiamo spunto dalla Principessa Vittoria. Anche se un viaggio dura solo 2 giorni non è detto che non ci rimanga nel cuore. Soprattutto in Italia.