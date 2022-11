Soldi a fiume sui conti correnti di 2 segni zodiacali, l’oroscopo dice che dovranno farsi trovare pronti a novembre

Diversi segni zodiacali si troveranno a festeggiare il Natale tra regali, viaggi e qualche sfizio di lusso che finora non avevano potuto permettersi. I guadagni extra di novembre sono stati sostanziosi e tra poco sarà il momento di divertirsi. Bisogna farsi trovare pronti. Il motivo di tanta fortuna? Venere in Bilancia che passa nella costellazione dello Scorpione. Significa pioggia di denaro che finirà nei conti correnti facendo schizzare il saldo come non mai. Gran belle giornate attendono i fortunati, ma 2 segni su tutti avranno privilegi che ad altri non saranno riconosciuti.

Partiamo dal segno del Leone. La sua voglia di cambiare, sperimentare e di avventurarsi per sentieri sconosciuti sarà finalmente soddisfatta. Il conto in banca sarà allineato con le tante esigenze fin qui trascurate. Bisogna però far felici le persone care. Quando si vince è bene condividere la vittoria con le persone che ci sono state vicine e non essere egoisti. La dea bendata è sempre attenta quando deve spartire le vincite.

Il lavoro paga sempre

Il segno del Leone è uno di quelli che più di tutti ricerca il successo e la fama. Odia avere meno di quanto merita, se c’è la possibilità di fare dei passi avanti nella carriera, la decisione con cui opera ha pochi eguali. Forza, determinazione e orgoglio verranno premiati a novembre da Venere che passa in Scorpione. Le stelle suggeriscono di continuare a fare affari con il Capricorno.

Soldi a fiume sui conti correnti anche per l’Acquario. Questo segno sognatore, che vive tra le nuvole la maggior parte del tempo, ha fatto tanta fatica nell’ultimo periodo e ora la fortuna lo premia con delle novità che dureranno a lungo. I soldi non fanno la felicità dell’Acquario ma gli daranno tranquillità durante le feste e l’inizio del nuovo anno. Le difficoltà sono alle spalle, si può guardare avanti con ottimismo.

Soldi a fiume sui conti correnti per donne e uomini coraggiosi

È stato Giove a complicare l’anno dell’Acquario che ha dovuto rimboccarsi le maniche a lavorare sodo, ancora più duramente rispetto al passato, certe volte allo sfinimento. Saturno ha rimesso in equilibrio le sorti di questo segno che a novembre, grazie al passaggio di Venere in Scorpione, otterrà un exploit che non stava più aspettando.

Le donne dell’Acquario hanno idee, fantasia e capacità che molti invidiano. Sono persone brillanti che cercano il successo non tanto per i soldi quanto per l’amor proprio. Vivacità e intelligenza sono stati utili quando Giove remava contro. Ora serviranno per gestire i guadagni derivanti dal lavoro appassionato fatto finora. Molti vedranno questo segno come una macchina da soldi, ma durante i momenti bui pochi avrebbero scommesso un euro su di loro. Guardare il saldo del conto corrente servirà per convincersi ancora una volta che con il talento e il lavoro la fortuna arriva e certe volte ci da anche di più rispetto a quanto immaginiamo.