Mai più spifferi, con una sola mossa puliamo guarnizioni in gomma di finestre in pvc e alluminio

La casa si sporca di continuo, anche in quelle stanze che utilizziamo di rado. Per ridurre tempi e fatica, spesso ci si deve ingegnare. Un elemento della casa che si sporca con gran facilità sono le finestre. Sul lato interno dei vetri si deposita l’odiata polvere. In cucina, poi, si aggiunge anche la condensa che si crea quando cuciniamo caldi e corroboranti piatti stagionali . Sulla parte esterna, invece, inquinamento, vento, e magari qualche temporale, lasciano il segno.

Non solo i vetri, ecco un’altra zona delle finestre che andrebbe regolarmente pulita ma molti se ne dimenticano

Con un po’ di buona volontà e un pizzico di olio di gomito, i vetri tornano a splendere. C’è però anche un’altra zona degli infissi che dovremmo mantenere ben pulita. Si tratta di una zona difficile da raggiungere. Ci riferiamo alle guarnizioni in gomma delle finestre. Qui, polvere e sporco si accumulano molto facilmente. Del resto, questa parte degli infissi viene spesso a contatto con umidità. Quando poi piove forte, le guarnizioni addirittura si bagnano. Ecco perché in questa zona non è raro trovare anche tracce di muffa. Guarnizioni sporche, oltre a non essere per niente belle da vedere, possono inoltre creare problemi a livello di funzionalità della finestra stessa. La sporcizia accumulata, infatti, a lungo andare, non ci permette di chiudere bene l’infisso.

Come pulire le guarnizioni delle finestre per poter dire mai più spifferi con una sola mossa

Come già accennato, pulire le guarnizioni di gomma interne delle finestre è piuttosto noioso e faticoso. In realtà, c’è un trucco semplice che ci consente di diminuire gli sforzi. Per prima cosa, avremo bisogno di 2 ingredienti, grandi alleati nelle pulizie di casa: aceto e bicarbonato di sodio. Vediamo come procedere. Distribuire un po’ di bicarbonato lungo la guarnizione, specie sulle parti più sporche. Aggiungere poi qualche goccia di aceto. Attendere 10-15 minuti in modo che questo composto agisca. Trascorso tale periodo di tempo, strofinare la zona utilizzando un vecchio spazzolino da denti. Infine, ripassare la zona con un panno morbido e inumidito per raccogliere lo sporco che si è sollevato.

Se necessario, ripetere il procedimento anche più volte fino a ottenere il livello di pulizia desiderato. Si consiglia di eseguire questo trattamento almeno una volta al mese. L’ideale sarebbe ogni 2-3 settimane. Non si accumulerà troppo sporco. Alla prossima pulizia saremo più rapidi e faremo molta meno fatica. Ecco dunque spiegato il semplice metodo per pulire le guarnizioni delle finestre e assicurarci une perfetta chiusura per poter finalmente dire mai più spifferi con una sola mossa!

Come lubrificare le guarnizioni delle finestre

Con il passare del tempo, le guarnizioni delle finestre diventano sempre meno efficienti. Per questo motivo andrebbero lubrificate in maniera regolare. Una o 2 volte all’anno, sarebbe bene passare un goccio di olio con uno straccio o un batuffolo di cotone sia sulle guarnizioni che sulle parti mobili del meccanismo della finestra stessa. In alternativa all’olio, può andar bene anche uno stick al silicone. Questa semplice operazione permetterà di ammorbidire le guarnizioni e, al tempo stesso, di garantire un’azione più fluida e senza attriti delle finestre.