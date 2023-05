Sogni il lieto fine che non arriva? Ecco la lista dei segni zodiacali che fanno fatica ad accasarsi

Stessa situazione in ogni relazione che hai avuto, quando le cose si fanno serie il partner fugge. Tu sogni l’amore da favola, quello romantico, quello da “finché morte non ci separi” ma non arriva mai. Hai mai pensato che alcuni segni zodiacali non riescono proprio ad impegnarsi?

L’oroscopo può darci informazioni diverse sulle persone e sulle loro caratteristiche. L’arte dell’astrologia è molto complessa e anche se non ha basi scientifiche ha un suo perché. A volte riusciamo a farci un’idea del carattere di una persona soltanto conoscendo il suo segno zodiacale, no? E allora perché non dovrebbe anche darci un’idea su chi ha più problemi a legarsi per la vita? Vediamo quali di questi segni è meglio evitare se desideriamo una storia d’amore da favola.

Sogni il lieto fine che non arriva, che dicono le stelle sulle relazioni?

Pur desiderando una relazione seria, ci sono alcune persone che sono le prime nemiche di sé stesse. Non sono persone cattive o infedeli perché insensibili dei sentimenti del partner. A volte l’impegno di una relazione può far sentire soffocare ed è così che parte l’autosabotaggio. E, da quel che dicono le stelle, potrebbe essere una caratteristica di alcuni segni zodiacali. Come ci sono segni più disordinati di altri o segni più intelligenti, ci sono i segni più sfuggenti. O al contrario, ci sono persone che piuttosto di chiudere una relazione rimangono intrappolati o aspettano di essere lasciati. Ad esempio, il Leone o la Vergine, che restano immobili spesso a loro discapito. Oppure, lo Scorpione e il Sagittario, che pur pensando di scappare via da una relazione faticosa non riescono ad agire. E poi ci sono i segni che non riescono proprio a legarsi per la vita.

Ariete e Gemelli, da cui scappare a gambe levate e che faticano a restare

E sono proprio Ariete e Gemelli i segni da cui tenersi alla larga. Certo, non significa che se il nostro partner o noi stesse siamo di questi segni dobbiamo rassegnarci, è ovvio. Ma se sentiamo quella difficoltà a volerci stabilire ora conosciamo il perché. Questi segni si annoiano abbastanza facilmente e la routine per loro è soffocante. Immaginare di passare un’intera vita a fare le stesse cose con la stessa persona? Una follia. Se cerchi l’amore da favola è meglio starne alla larga, altrimenti rimarrai delusa. La soluzione per chi non riesce a mettere radici? Trovare un partner che la pensi come loro così da poter essere felici!

Insomma, se sogni il lieto fine che non arriva mai forse puoi trovare le risposte che cerchi nelle stelle. Si tratta sempre di previsioni, ma quante volte ti è capitato di dire “l’oroscopo ci ha azzeccato”?

