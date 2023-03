Sei un disordinato cronico e non sai perché, magari è colpa del tuo segno zodiacale!

La tua casa sembra un campo di battaglia e nell’armadio regna il caos? Per quanto ti impegni l’ordine non dura tanto ed è motivo di liti continue? Ecco, forse non ci puoi fare niente perché il tuo è uno dei segni più disordinati dello zodiaco!

Non è facile mantenere sempre l’ordine, soprattutto quando ci si divide tra lavoro e famiglia. Il tempo è poco e la voglia manca, ma come fanno gli altri? Vedi tutte quelle case ben ordinate con le cose al loro posto, ma per te è una missione impossibile. Dopo aver pensato alle pulizie e aver riordinato tutto, non si sa come mai ma in un attimo è caos. La risposta non è solo stanchezza o pigrizia, forse dipende dalle stelle.

Sei un disordinato cronico e non sai perché, prenditela con le stelle

I segni zodiacali possono dire molto del tuo carattere e dei tuoi modi di fare. Possono dirti se il tuo è tra i segni più intelligenti o se sei una persona molto ordinata e puntuale. Per esempio il segno della Vergine che ama la precisione e l’ordine quasi a livelli maniacali. Guai ad arrivare tardi ad un appuntamento o andare al supermercato senza la lista della spesa super dettagliata. Anche per il Toro l’ordine è importante, significa avere tutto sotto controllo e organizzato per procedere con i suoi piani. Ma invece chi si aggiudica il podio tra i più disordinati, vediamolo insieme.

Ecco la classifica dal più disordinato al più ordinato dello zodiaco

Sono 5 i segni che possiamo definire disordinati e tra questi troviamo l’Ariete. Questo segno che sta vivendo delle settimane fortunatissime non si può definire proprio disordinato. Diciamo che deve impegnarsi molto per mantenere tutto in ordine. Passiamo poi al segno dell’Acquario, uno dei segni più caotici di tutti. Sei mai salito sulla sua auto? Difficile sedersi tra maglie, bottiglie e documenti sparsi dappertutto! Il suo caos interno si proietta anche in casa e nei luoghi in cui passa più tempo.

Arriviamo al podio, il terzo gradino lo conquista il Cancro, un segno emotivo che evita il confronto. Come succede per i sentimenti, anche gli oggetti diventano un peso difficile da rimettere in ordine. Al secondo posto abbiamo il Sagittario, il caos vivente per eccellenza. Il suo carattere estroverso e socievole lo porta a non badare alla forma. Spostandosi di continuo gli viene difficile trovare un posto alle cose. Per finire ecco il re dei segni più disordinati dello zodiaco, il Capricorno. Tenere le cose in ordine è davvero faticoso e porta via tempo che preferisce passare a fare altro. Se il tuo partner è un Capricorno meglio rassegnarsi, cambiarlo è praticamente impossibile.

Insomma, se sei un disordinato cronico e non sai perché allora la risposta potrebbero dartela le stelle. Puoi sempre usare questa scusa quando ti chiedono perché sei così disordinato, no?