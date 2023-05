Attendiamo la fine della fase laterale dai primi di aprile, e ogni giorno è buono per ripartire. In quale direzione? Le probabilità rimangono ancora tutte al rialzo. La spiegazione è molto semplice: ci sono diversi fattori concomitanti che indicano questo scenario come il più probabile. Il primo elemento è il seguente: dopo una fase laterale si torna a prendere la strada che era stata seguita prima della stessa: e dal mese di gennaio questa è stata al rialzo. Ergo…E ora sui mercati dovrebbe essere Toro per 3 mesi!

Elementi a favore del rialzo

Repetita juvant!

Il 2023 è il terzo anno del ciclo decennale e terzo del ciclo presidenziale americano: le serie storiche indicano questa “particolare congiunzione” come portatrice di un rendimento annuale fra il 20 e il 25%.

Il barometro di gennaio, e la prima settimana dello stesso hanno indicato rialzo, e questi ha portato a un rendimento positivo annuale nel 90% dei casi.

Nei primi 27 mesi del nuovo decennio tende a formarsi il minimo decennale. Il tempo è scaduto e gli oscillatori priprietari fra cui Bottom Hunter tendono a confermare questo scenario come molto probabile.

Procediamo per grado e torniamo al breve termine.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 12 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.960

Eurostoxx Future

4.309

Ftse Mib Future

27.125

S&P500

4.124,08.

La fase laterale potrebbe essere terminata, e ora il Toro potrebbe essere servito con un rialzo anche del 7/10% fino alla scadenza del setup del 4 agosto.

Ecco cosa manterrà i prezzi in tendenza positiva nei prossimi giorni.

Chiusure giornaliere superiori a:

Dax Future

15.628

Eurostoxx Future

4.229

Ftse Mib Future

26.295

S&P500

4.049.

Segnaliamo a Piazza Affari le azioni NEXI con una buona trimestrale. Banca Akros ha indicato un target a 13,8 euro, mentre il consenso degli analisti è intorno a 11,72 per azione. Il pattern che si è formato fra venerdì e giovedì potrebbe essere di inizio corsa. Inversione ribassista invece a 7,35 in chiusura di seduta gironaliera.

