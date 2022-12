Ecco dove scovare dei biglietti per il Mondiale di calcio 2022 in Qatar e quanto costa una partita

Quanto costano i biglietti del Mondiale di calcio e dove comprarli? Inoltre, come accaparrarsi un posto allo stadio in Qatar e quanto costa una partita? Ammettiamolo. Chi non ha sognato una vacanza di una settimana al caldo, guardando una partita di calcio del Mondiale in Qatar? Il torneo pallonaro più importante al mondo potrebbe essere un’occasione allettante.

Ma quanto costa assistere a una partita di calcio e soprattutto, come trovare i biglietti per questo evento? Un biglietto per una delle partite del torneo costa molto meno di quanto si pensi. Il vero costo non è il biglietto, ma il viaggio, il vitto e l'alloggio.

Ecco dove scovare dei biglietti per le partite di calcio dei Mondiali

Superato l’ostacolo economico, scopriamo dove trovare i biglietti per le partite. Chi vuole partire dall’Italia con un biglietto in tasca ha una unica soluzione. La Fifa sul web ha messo a disposizione dei tifosi la piattaforma ufficiale della competizione sportiva in Qatar. Qui si possono acquistare gli ingressi alle partite. Chi desidera acquistare un biglietto deve, prima di tutto creare un account. La registrazione richiede i dati personali compreso il numero del passaporto, necessario per recarsi nel Paese arabo.

Per alcune partite, specialmente per quelle ad eliminazione diretta, i biglietti sono già esauriti. Ma non tutto è perduto, ecco dove scovare dei biglietti per le partite sold out. I tifosi possono rimettere in vendita i biglietti in una sezione del sito, chiamata resale. Coloro che rivendono sono i tifosi che magari tornano a casa perché la loro squadra è stata eliminata nella fase a gironi.

Ma la domanda delle domande è quanto si paga per un biglietto. Per le prime partite i prezzi oscillavano tra i 60 e 200 euro circa, a seconda del posto nello stadio. Per le partite della fase ad eliminazione diretta i biglietti avranno un costo che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro circa. I biglietti delle semifinali e delle finali ovviamente avranno costi molto maggiori.

Ai biglietti va aggiunto il costo del viaggio e della permanenza. Ovviamente il Mondiale ha reso tutto più costoso. Per esempio a gennaio un volo aereo andata e ritorno da Milano per Doha si aggira attorno ai 400 euro. Ma durante il Mondiale il prezzo è decisamente più alto. Inoltre la permanenza negli alberghi più economici, difficilmente scende sotto i 500 euro a notte.

