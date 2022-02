I consigli dell’oroscopo per ogni segno zodiacale per conquistarsi il favore delle stelle, correggendo gli errori e realizzando i sogni nel cassetto

Anche l’oroscopo, come il medico, prescrive dei comportamenti che ognuno dovrebbe seguire per accattivarsi il favore delle stelle. Sicché, oltre all’influsso dei pianeti, ad incidere sulla sorte dei segni c’è anche la loro condotta. Questo significa che, ciascuno di noi, deve saper leggere ed interpretare le occasioni derivanti dagli influssi positivi dell’oroscopo. Partiamo, dunque, dal consiglio rivolto al primo segno zodiacale, l’Ariete. Ecco il precetto: “lavorare con le persone giuste”. Questo significa che febbraio sarà il mese in cui si potrà fare il passo decisivo sul piano degli affari. Il tutto, avvalendosi della collaborazione dei giusti alleati. I giorni più fortunati saranno quelli dal 13 febbraio in poi, grazie alla congiunzione tra Venere e Marte. Meglio approfittarne!

Per il Toro, il consiglio è: “metti in pratica ciò che hai imparato”. Finalmente questo segno, da metà febbraio in poi, scioglierà le sue riserve sul da farsi e sarà pronto a ripartire. Dal 13 del mese si creerà per lo stesso una congiuntura favorevole.

Ecco i suggerimenti rivolti agli altri segni zodiacali

Passiamo al consiglio che i Gemelli dovrebbero seguire: “investi nello studio”. Quindi, per avere successi sul piano lavorativo/professionale, occorrerà approfondire alcuni aspetti. In definitiva, tra le priorità c’è quella di rafforzare le conoscenze. In proposito, sarebbe opportuno approfittare della congiunzione favorevole tra Venere e Marte, dal 15 febbraio in poi. Per il Cancro, il monito è: “è ora di fare passi decisivi in amore”. Giocheranno un ruolo chiave gli amici, con i giusti consigli sulla sfera sentimentale. Certo è che, nelle relazioni, si dovranno prendere decisioni nette, superando le indecisioni.

Passiamo al Leone, per il quale il consiglio è “dare la giusta importanza agli equilibri con gli altri”. Quindi, il mese di febbraio sarà decisivo per stabilire quanto si è disposti a sacrificare per gli altri. Occorre trovare il giusto bilanciamento tra i propri interessi personali e quelli altrui. Ecco, invece, cosa consiglia l’oroscopo alla Vergine: “approfitta del ritorno di positività”. Negli ultimi tempi, questo segno ha vissuto delle titubanze e difficoltà nelle relazioni. Tuttavia, a febbraio, soprattutto dal 15, si schiarirà l’orizzonte e si sarà più predisposti all’amore.

I consigli dell’oroscopo per ogni segno zodiacale per conquistarsi il favore delle stelle, correggendo gli errori e realizzando i sogni nel cassetto

Alla Bilancia l’oroscopo consiglia: “è tempo di uscire di casa”. Quindi, sarà bene che organizzi il suo tempo per concedersi un po’ di svago e relax. Negli ultimi mesi, infatti, ci sono state delle chiusure e voglia di isolarsi. Passiamo allo Scorpione, per cui il monito è “è il momento di toglierti i pesi dal petto”, quindi cambiamenti in vista. Al Sagittario, l’invito è quello di prendere consapevolezza di sé e fare cose ambiziose. Quindi, febbraio si prospetta pieno di impegni.

Passiamo al consiglio per il Capricorno, che è il seguente: “acquista sicurezza in te stesso”. Quindi, febbraio sarà il mese della marcia in più e della fuoriuscita dalla selva oscura. All’Acquario si consiglia: “rafforza le tue fondamenta”. Grazie alla Luna nel segno si sentirà rinato, quindi dovrà seguire le sue nuove necessità, senza esitazioni. Terminiamo con i consigli dell’oroscopo per ogni segno zodiacale, infine, coi Pesci, ai quali l’oroscopo consiglia: “liberati dei legami nocivi”. Questo monito servirà a stare meglio con sé stessi e lavorare sulla propria tranquillità ed equilibrio psicologico.

Approfondimento

