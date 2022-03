Questi sono i film candidati agli Oscar 2022, tra cui alcune pellicole italiane, ecco dove vederle su Netflix o al cinema

Non manca poi tanto per scoprire quali statuette verranno assegnate ai vari candidati in lizza per aggiudicarsi l’Oscar.

Un premio ambitissimo che stabilisce i vincitori delle varie categorie in diretta, presso la famosa località di Los Angeles la notte tra il 27 e il 28 marzo.

Ogni anno pronostici e sondaggi tendono a favorire alcune pellicole, colonne sonore, attrici e attori che saranno reputati i migliori.

Quest’anno la novità riguarderà le presentatrici di questa straordinaria serata esclusiva, che richiamerà l’attenzione di tutti gli appassionati. Le protagoniste saranno 3 donne, ovvero Wanda Sykes, Amy Schumer e Regina Hall, che dovrebbero essere sul palco la sera degli Oscar. Se confermeranno la partecipazione, l’evento sarà sicuramente sopra le righe, visto che hanno recitato in film assolutamente divertenti.

I nomi italiani in gara

Saranno in gara anche alcuni artisti italiani, portando dei titoli che abbiamo potuto guardare e che hanno dato prestigio al Paese.

Come miglior film internazionale gareggerà il regista Paolo Sorrentino, con È stata la mano di Dio, uscito a novembre e visibile sulla famosa piattaforma Netflix. Ambientata a Napoli negli anni ’80, la pellicola ha come protagonista un ragazzo in balìa di eventi straordinari e importanti per la sua vita.

Come miglior film d’animazione, invece, ci sarà Luca, del regista ligure Enrico Casarosa, uscito nelle sale a giugno del 2021, ispirata all’antica leggenda di Colapesce e prodotto dalla Pixar. Luca è un bambino particolare, legato da un rapporto di amicizia con Alberto, in realtà sono delle creature marine che hanno una voglia sfrenata di scoprire il Mondo in superficie.

La nomination per i miglior costumi è rappresentata dal fiorentino Massimo Cantini Parrini con Cyrano, una nuova versione della classica commedia. Potremo vederlo al cinema dal 3 marzo e, grazie alla grande esperienza del costumista, potremo ammirare la sua arte e grande professionalità.

Questi sono i film candidati agli Oscar 2022, tra cui alcune pellicole italiane, ecco dove vederle su Netflix o al cinema

Su Netflix, se ancora non l’abbiamo visto, è il momento di guardare Il potere del cane che è in nomination come miglior film. Ambientato negli anni ‘20, in stile western ma con dei tratti meno scontati, una tormentata storia drammatica e romantica incentrata sulla psicologia dei personaggi principali.

Altro film ad essere in lista è Don’t look up, un film con Leonardo di Caprio, uscito a dicembre su Netflix. Meno scontato del previsto, racconta di un evento inatteso che sta per sconvolgere l’esistenza di tutto il Mondo, sarà compito di 2 scienziati informare tutti dell’imminente catastrofe.

Questi sono i film candidati agli Oscar 2022, per vedere tutti gli altri titoli in lista non resterà che aspettare la data ufficiale per scoprire l’esito di tutte le nomination e proclamare i vincitori.

Approfondimento

I film in uscita al cinema e su Netflix da non perdere a febbraio che ci terranno inchiodati allo schermo