Snellisce il volto e ha effetto lifting sugli zigomi quest’acconciatura giovanile e semplice da replicare anche a casa

Quando si pensa alla beauty routine, la prima cosa che viene in mente è senza dubbio la cura della pelle, specialmente quella del viso. Del resto, è il nostro biglietto da visita e deve essere perfetto per presentarci al meglio, soprattutto dopo gli “anta”.

La combinazione tra una corretta pulizia del viso e un make-up luminoso, seppur calibrato su pochi prodotti, fanno certamente la differenza. Tuttavia, anche una chioma piena e curata ha un ruolo di non poco conto nella definizione dell’estetica. Nonostante un trucco perfetto e un vestito da gran galà, un taglio di capelli sbagliato oppure un capello crespo o grasso rovinerebbe tutto l’insieme. Ecco perché è importante prendersi cura della chioma e scovare la tipologia di taglio che meglio si addice al nostro viso, valorizzandolo.

Un cambio di look per l’estate

A tal proposito, se stiamo meditando qualche cambiamento in previsione dell’estate, non sottovalutiamo la frangia aperta. Si tratta di un’acconciatura che snellisce il volto e ha effetto lifting sugli zigomi, favorendo quindi un aspetto decisamente sbarazzino e giovanile. Per sua stessa natura, si presta particolarmente bene a incorniciare qualsiasi tipologia di viso e ad abbracciare i tagli corti quanto quelli medi o lunghi. Ottima, poi, tanto sui capelli fini per rimpolpare un po’ l’insieme della chioma, ma anche su quelli voluminosi per dare ordine e simmetria.

Qualora poi proprio venisse a noia, non c’è bisogno di andare dal parrucchiere perché si trasforma con poche mosse in un pratico ciuffo. Il grande pregio che contraddistingue la frangia aperta, comunque, è la bassa manutenzione, in quanto è davvero semplice da replicare anche a casa con phon e spazzola. In fase di asciugatura, chi ha i capelli lisci non dovrà fare altro che munirsi di spazzola tonda per dare il giusto volume e la piega corretta. Nel caso dei capelli ricci, invece, meglio maneggiare la frangia con creme, conditioner e oli, cosicché i capelli rimangano elastici e idratati.

Ma è talmente semplice e versatile che addirittura possiamo tagliarla direttamente a casa, senza bisogno di andare dal parrucchiere. Basterà inumidire i capelli e dividerli in ciocche, prendendo come riferimento il naso per tracciare una riga centrale da cui disegnare una sorta di triangolo. Il taglio della frangia andrebbe effettuato a circa 3 cm dall’attaccatura, ma ricordiamoci di procedere ciuffo dopo ciuffo per valutare la corretta simmetria.

