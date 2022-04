Per pulire il bagno e lavare i piatti oltre alla classica spugna scegliamo queste 3 ecologiche e resistenti ideali anche per il corpo

Tra gli strumenti fondamentali per la pulizia degli ambienti domestici ai primi posti troviamo la spugna. La spugna, infatti, ricopre un ruolo di primo ordine in cucina, ma anche in bagno per la rimozione di muffa e polvere. Inoltre, non è da dimenticare l’utilizzo di questo strumento durante la doccia o sul volto. Spesso, quando si va al supermercato ci si imbatte in spugne sintetiche di plastica: economiche, ma sicuramente più dannose per l’ambiente. Per pulire il bagno e lavare i piatti oltre alla classica spugna ce ne sono anche di più ecologiche. Si tratta di prodotti realizzati in fibre naturali completamente biodegradabili. Tra queste meritano di essere citate la luffa, il konjac e la cellulosa. Sono spugne resistenti e semplici da riciclare, ottime per chi ha a cuore l’ambiente e le questioni ecologiche.

La prima tipologia di spugna a cui si farà riferimento è quella in luffa. Si tratta di spugne molto morbide, realizzate con una pianta proveniente dall’Asia, ma molto diffusa anche alle nostre latitudini. Una delle particolarità di questa pianta è il suo aspetto, molto simile a quello di una zucchina. La coltivazione potrebbe apparire faticosa dal momento che si tratta di una coltura abbastanza esigente. Tuttavia, in commercio si possono trovare spugne in luffa da utilizzare sia per le pulizie domestiche che per il corpo. Da un lato, infatti, è una spugna perfetta per la pulizia di stoviglie e, in generale, della casa. Dall’altra, invece, può essere utilizzata anche sulla pelle del corpo e del viso. La resistenza di questa spugna, quasi indistruttibile, la rende ottima per chi deciderà di sfruttarla per molto tempo.

Konjac

Una seconda tipologia di spugna è realizzata utilizzando le fibre provenienti da un tubero, il konjac. Si tratta di una radice di origine asiatica molto utilizzata in Cina e in Giappone. Le spugne in konjac che si trovano in commercio sono all’apparenza molto leggere, ma una volta immerse nell’acqua subiranno una notevole trasformazione. Perfette per la pulizia del viso, ma anche della cucina, sarà sufficiente scegliere il modello più adatto. Il konjac, inoltre, viene utilizzato anche per la produzione di pasta tipo noodles.

Cellulosa

La terza tipologia di spugna che si può trovare su Amazon, al supermercato, ma anche in negozi specializzati è quella in cellulosa. Hanno una vita media più breve rispetto a quelle in luffa, dal momento che tenderanno a sporcarsi facilmente. Sono realizzate utilizzando la cellulosa e sono molto simili a quelle sintetiche presenti in commercio. Per questo motivo si consiglia di leggere con attenzione le etichette anche per scegliere la tipologia di spugna in cellulosa che fa per noi.

