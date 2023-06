Mantenersi in forma con questi 3 pasti leggeri e bilanciati è facilissimo, parola della bellissima Serena Enardu!

Ecco tre pasti a base di carne e pesce, perfetti anche per chi vuole mangiare “pulito” e non perdere troppo tempo dietro ai fornelli.

Quando torni a casa dal lavoro, non sai mai cosa cucinare e rischi di ordinare cibo da asporto tutte le sere? Oppure vorresti dimagrire, ma senza rinunciare a ricette gustose e sfiziose? O sei tra quelle persone che pensano che, per mangiare bene, si debbano spendere tanti soldi e tanti minuti preziosi? In tutti e tre questi casi, questo è l’articolo che fa per te. Di seguito, infatti, suggeriremo tre ricette buone e appetitose, con carne, pesce e tofu, per accontentare tutti i gusti.

Si tratta di piatti molto sazianti ma davvero poveri di grassi, spesso presenti anche nelle diete ipocaloriche seguite dagli sportivi. In particolare, questi tre piatti sono tra i preferiti di Serena Enardu, influencer diventata famosa dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne. Nonostante siano passati diversi anni dalla sua comparsa nel celebre dating show di Maria De Filippi, Serena oggi continua a lavorare sui social. È proprio su Instagram che Serena spesso regala ai suoi follower qualche chicca legata al fitness e alla sua alimentazione. Pur avendo 46 anni, infatti, Enardu vanta ancora oggi un fisico asciutto e scolpito, risultato di una vita basata su alimentazione sana e sport. Rubiamo queste tre ricette dalla sua dispensa e iniziamo subito a mangiare bene!

Mantenersi in forma con questi 3 pasti leggeri e bilanciati è facilissimo per tutti i palati

I Vip sono molto attenti alla loro immagine e questo è risaputo. Sono seguiti da esperti del settore, che suggeriscono loro cosa mangiare e come fare a mantenersi in forma nonostante il tempo che passa.

Pensiamo, ad esempio, a Nicole Kidman, la quale si mantiene in linea anche grazie ad una bevanda che lei considererebbe una sorta di elisir di giovinezza. O a Belèn Rodriguez, che non inizia la giornata senza dedicarsi alla sua buonissima colazione. A queste chicche, potremmo affiancare questi tre piatti buoni, leggeri e sazianti.

Orata all’acqua pazza e contorno colorato

Per preparare l’orata all’acqua pazza dovremo effettuare giusto due semplici passi. Basterà prendere una padella fonda, in cui metteremo 200 g di filetti di orata e un trito di aglio e prezzemolo. Poi aggiungeremo 150 g di pomodorini tagliati a metà, 100 ml d’acqua e un filo d’olio.

Tutto ciò dovrà cuocere per circa 15/20 minuti, a fiamma vivace. Gireremo di tanto in tanto il pesce, che potremo condire con un pizzico di sale. Potremo affiancare a 150 g di patate lesse.

Il piatto per chi non mangia né carne né pesce

Passiamo ad un piatto vegano, buono e sfizioso da leccarsi i baffi. Dovremo tagliare a fette 200 g di tofu e poi mettere il tutto a marinare per circa 20 minuti in una salsina agrodolce buonissima. Per preparare quest’ultima, dovremo mischiare 1 cucchiaio di aceto di mele, 2 cucchiai di olio di oliva e 3 cucchiai di salsa di soia.

Fatto ciò, dovremo scaldare una piastra, su cui faremo cuocere le nostre fette di tofu marinate per qualche minuto per lato. A questo piatto potremo aggiungere delle fette di pane integrale e un’insalata di spinacino fresco.

Un classico che non tramonta mai

Infine, arriviamo al classico di chi vuole stare in forma, ovvero il petto di pollo piastrato con verdure. Per una persona adulta, basteranno 200 g di petto di pollo, cotto su piastra, aromatizzato con rosmarino e servito con insalata e pomodori.

Insomma, mantenersi in forma con questi 3 pasti leggeri e bilanciati sarà facilissimo! Nonostante questo, ricordiamo che ognuno di noi ha esigenze e necessità diverse, e che per questo è fondamentale affidarsi ai giusti professionisti che ci consiglieranno un piano di alimentazione mirato su di noi.