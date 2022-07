Siamo tanti ad avere l’abitudine (malsana) di tenere sempre lo smartphone acceso, invece ci sono ottime ragioni per spegnere il telefonino.

Molti smartphone funzionano 24 ore su 24, sette giorni alla settimana.

Questo non va affatto bene, né per gli utenti, né per l’ambiente e nemmeno per lo smartphone stesso.

Scendiamo nei dettagli fornendo le motivazioni di quanto affermato.

Smartphone, la modalità aereo non basta e adesso vedremo 5 buoni motivi per spegnere il telefonino

Il primo motivo per spegnere il cellulare è la sostenibilità. Di notte non parliamo con nessuno al telefono, eppure la maggior parte di noi lo tiene accesso.

Il risultato? Il cellulare funziona da un terzo a metà della giornata senza essere utilizzato!

Naturalmente in questo modo la batteria si scarica più velocemente. Ecco perché alla fine dobbiamo caricarlo più spesso. In conclusione la batteria potrebbe rompersi e questo ci potrebbe spingere ad acquistare un nuovo telefono prima del tempo.

Il rimedio è spegnere il cellulare di notte. Se usiamo il cellulare come sveglia, sarà meglio acquistare una classica sveglia a pile.

Ecco cosa accade se stacchiamo lo smartphone dalla ricarica prima che sia arrivato al 100%.

La seconda motivazione è che spegnere lo smartphone è più sicuro. Utilizziamo app in continua evoluzione sui nostri telefoni cellulari. Questi programmi creano dati temporanei che continuano ad accumularsi. Ad un certo punto il telefono cellulare diventerà più lento e/o più instabile.

Spegnere il cellulare e poi riaccenderlo permette di riavviare il browser e questo lo rende più sicuro contro malware e molto altro.

Spegnere il cellulare è più comodo e questa è la terza motivazione. Perché dovremmo essere sempre disponibili e reperibili? Questo è molto stressante.

Spegnere il cellulare, invece, ci rende irreperibili e ci permette di riservare del tempo per noi stessi.

Gli altri due buoni motivi per spegnere il cellulare

Se abbiamo uno smartphone, la modalità aereo non basta; vediamo altri due motivi per cui è necessario spegnerlo.

Il quarto è evitare le radiazioni.

I nostri smartphone emanano radiazioni anche quando non li utilizziamo. Le conseguenze di essere sono ancora molto controverse, non tutti gli scienziati sono d’accordo. Tuttavia, gli esperti consigliano di mantenere le radiazioni il più basse possibile.

Farlo è semplicissimo: se si spegne il cellulare ci saranno zero radiazioni. Solo in questo caso il cellulare può giacere spensierato accanto al letto.

La modalità aereo è meno efficace in confronto, perché la maggior parte degli smartphone emana ancora radiazioni.

È meglio mantenere bassa l’esposizione personale ai campi elettromagnetici, come precauzione, spegnendo il cellulare.

Il quinto buon motivo è che se spegniamo il cellulare per ricaricarlo, la ricarica sarà più veloce e, soprattutto, più uniforme, a vantaggio anche della durata.

Spegnere il cellulare di notte, dunque, fa bene a tante cose: si riduce la propria esposizione alle radiazioni, si protegge la batteria, si riduce il consumo energetico e si prolunga la durata del telefono. Infine, in questo modo, ci stressiamo meno.

