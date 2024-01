C’è una caratteristica particolare che riguarda tutti i mercati azionari ed è “l’effetto gennaio”. Cosa signfica? Alcuni studi sulle serie storiche hanno evidenziato che durante il mese di gennaio, che è in media positvo, le azioni a bassa capitalizzazione tendono a salire di più rispetto alle altre. Ricordiamo che solitamente il mese di gennaio è fra quelli dove probabilmente si può formare il minimo annuale. In basea quanto appena scritto questo feineno potrebbe verificarsi anche a Piazza Affari. Nei prossimi paragrafi andremo a indicare delle small cap sottovalutate a Piazza Affari secondo il parere degli analisti. Riporteremo sia i pattern in corso secondo l’analisi tecnica classica ma anche il giudizio degli analisti pubblicato sull’autorevole rivista di Marketscreener.

Small cap sottovalutate a Piazza Affari secondo il parere degli analisti

Oggi andiamo a studiare i casi di Cementir e Piaggio.

Cementir: il prezzo medio degli ultimi giorni è stato intorno ai 9,60 euro. Nel 2023 ha segnato il minimo a 5,94 e il massimo a 9,72.

Quali sono i livelli attesi per il 2024?

Siamo andati a studiare il punto dove sono avvenuti la maggioranza degli scambi (POC secondo la teoria del Profilo Volume) e le trend line che passano dai minimi e massimi degli ultimi mesi e abbiamo calcolato questi livelli di supporto annuale: 7,86. In caso di discesa intorno a questo livello si potrebbe formare anche uno swing rialzista rilevante. In area 8,35 passa invece una trend line che parte dai massimi del 30 agosto 2021.

I livelli di resistenza principali intorno ai quali potrebbe formarsi un massimo sono in area 11,20. Passa da questo livello una trend line dai massimi dell’8 febbraio e poi 8 novembre 2021.

Giudizio degli analisti: Buy (4 giudizi) con target a 11,47.

Piaggio: il prezzo medio degli ultimi giorni è stato intorno ai 2,90 euro. Nel 2023 ha segnato il minimo a 2,486 e il massimo a 4,095.

Quali sono i livelli attesi per il 2024?

Anche in questo caso, siamo andati a studiare il punto dove sono avvenuti la maggioranza degli scambi (POC secondo la teoria del Profilo Volume) e le trend line che passano dai minimi e massimi degli ultimi mesi e abbiamo calcolato questi livelli di supporto annuale: 2,652/2,484. In caso di discesa intorno a questo livello si potrebbe formare anche uno swing rialzista rilevante. In area 2,60/2,412 passa invece una trend line che parte dai minimi del 26 settembre 2021 e poi .

I livelli di resistenza principali intorno ai quali potrebbe formarsi un massimo sono in area 3,20 3 poi 3,60/4 euro. Passa da questo livello una trend line dai massimi del 23 novembre 2020 e poi 30 ottobre 2023.

Giudizio degli analisti: Buy (7 giudizi) con target a 3,829.

