Siamo in una settimana decisiva per i mercati azionari. Dagli swing che si formeranno in questi giorni capiremo probabilmente cosa potrebbe accadere anche fino al mese di marzo. Il 7 di questo mese scadrà il primo setup annuale, e proprio nella prima decade di esso storicamente i mercati hanno formato dei minimi di ripartenza? Sarà così? I mercati azionari potrebbero scendere fino al mese di maggio? O fino a marzo? O addirittura salire fino a queste date?

Lo stato dei prezzi

Alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 9 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini azionari analizzati in questo articolo:

Dax Future

16.821

Eurostoxx Future

4.493

Ftse Mib Future

30.505

S&P500

4.756,50.

I mercati azionari potrebbero scendere fino al mese di maggio? Le nostre previsioni annuali

Come si nota fino al mese di maggio le medie storiche proiettano un ribasso. Il minimo di esso potrebbe formarsi o a inizio marzo (ripetiamo che il 7 scadrà il nostro primo setup annuale) o il 18 aprile successivo setup o addirittura il 20 maggio. Fra questi 3 il più importante è quello rosso del 20 maggio.

Cosa monitorare per capire la probabile direzione dei prossimi mesi?

In base ai nostri calcoli statistici, potrebbe iniziare un ribasso di qualche mese se le chiusure di gennaio saranno inferiori ai seguenti livelli:

Dax Future

16.471

Eurostoxx Future

4.428

Ftse Mib Future

29.960

S&P500

4.545.

Gli obiettivi in questo caso potrebbero essere:

Dax Future

prima 16.000 e poi 14.500

Eurostoxx Future

prima 4.300 e poi 4.100/4.000

Ftse Mib Future

prima 27.500 e poi 24.080

S&P500

prima 4.300 e poi 4.000/3.950.

Il percorso campione dettato dai nostri calcoli di probabilità e dai nostri studi delle serie storiche ci sembra molto chiaro. Se i livelli indicati manterranno al rialzo a fine gennaio, questa ipotesi verrà accantonata.

