Asset allocation, 2 consigli per investire in un contesto di tassi d’interesse più alti

Come ormai ben sappiamo, il 2023 è stato un anno in cui i tassi di interesse sono aumentati fortemente. Infatti, il tasso BCE è al 4,5% mentre quello FEd fra il 5,25 e il 5,50%. Per il 2024 gli analisti prevedono un taglio degli stessi, ma non è detto che ciò avvenga o che comunque succeda in tempi rapidi. Potrebbe dunque essere utile sapere come investire in un contesto con tassi di interessi elevati. Ecco dei consigli che alcuni dei più noti analisti al Mondo raccolti dalla rivista Forbes.

Parliamo stavolta di asset allocation, l’allocazione del portafoglio. In parole più semplici, su cosa investire nell’anno nuovo? Per rispondere a questa domanda bisogna tenere conto di un contesto molto particolare, caratterizzato da tassi di interesse ancora elevati. Molti analisti si dichiarano ottimisti su questo scenario e sostengono che nel 2024 ci saranno i tanto attesi tagli che riporteranno la situazione alla normalità. Infatti, l’inflazione sembreebbe rientrare e frattanto l’economia potrebbe rallentare o entrare addirittura in recessione.

Tuttavia, nel frattempo è bene valutare come investire il proprio capitale in un contesto caratterizzato da tassi d’interesse particolarmente elevati. Cerchiamo di capirlo tramite le parole di alcuni importanti analisti.

Asset allocation, su cosa investire quando i tassi d’interesse sono alti: settore del reddito fisso

Secondo l’analista Justin Onuekwusi, in questa situazione varrebbe la pena prestare attenzione al settore del reddito fisso, spesso trascurato. Al suo interno, alcune sacche del mercato obbligazionario starebbero infatti producendo rendimenti a due cifre.

Le obbligazioni

Kasim Zafar invita gli investitori a valutare la possibilità di investire in obbligazioni, sostenendo che, in questo momento, offrano rendimenti molto interessanti. Le scadenze da privilegiare? Quelle a breve termine. Dello stesso avviso è l’analista Claire Bennison, che sostiene che – in attesa che il ciclo si concluda – gli investitori potrebbero utilizzare le obbligazioni per generare un rendimento.

Quindi, ecco in cosa si potrebbe investire in un contesto economico così particolare secondo questi analisti, che hanno rilasciato tali dichiarazioni alla nota rivista Forbes.

