Le azioni FinecoBank guidano il rialzo del settore bancario a Piazza Affari, ma da inizio anno è nel centro classifica delle migliori. Nonostante performance non strepitose, però, le azioni FinecoBank continuano nel rialzo in corso da alcuni mesi. Fin dove potrebbero spingersi le quotazioni?

Le raccomandazioni degli analisti

Sebbene il rating medio degli analisti sul titolo FinecoBank sia Compra, le indicazioni dei 15 analisti si articolano su un ampio spettro. Sette, infatti, danno un rating Compra adesso, altri sette il rating Mantiene, mentre uno la raccomandazione Vendi adesso.

La sostanziale indecisione nel rating elaborato dagli analisti si riflette nel target di prezzo medio a un anno. Allo stato attuale, infatti, il prezzo obiettivo medio è in linea con le attuali quotazioni ed esprime una sottovalutazione di circa lo 0,4%. Se, invece, andiamo a guardare gli scenari estremi troviamo che nello scenario più ottimistico la sottovalutazione è superiore al 20%, mentre nel caso più pessimistico la sottovalutazione è di poco superiore al 17%.

Le azioni FinecoBank guidano il rialzo del settore bancario a Piazza Affari: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 10 gennaio a quota 13,87 €, in rialzo del 2,36% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Dopo il forte rialzo iniziato a metà ottobre e durato circa 2 mesi, le quotazioni si stanno muovendo in una fase laterale compresa tra il supporto in area 13,32 € e la resistenza in area 13,897 €. In particolare, il supporto in area 13,32 € sta svolgendo un ruolo chiave nel sostenere il rialzo in corso.

A questo punto solo la chiusura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Qualora le quotazioni si dovessero muovere al rialzo un livello chiave passa per area 14,253 €. Questo livello, infatti, rappresenta il livello contro il quale si sono scontrare le quotazioni da aprile in poi.

