Nonostante le aspettative di vita si siano molto alzate negli ultimi anni, il traguardo dei 50 anni è sempre un passo importante. Come diceva quello: è già basilare arrivarci in salute. Per fare questo, nulla è lasciato al caso ma deve essere programmato con dei particolari importanti. Una dieta equilibrata, niente fumo possibilmente, poco alcol e tanto movimento. Come ricordano i medici, meno stress possibile. Poi ci sono i famosi integratori che ci aiuterebbero se magari siamo pigri nell’assunzione di determinati cibi. Ma, per questo, ci sono medici e farmacisti a nostra disposizione. Dopo i cinquant’anni diventa molto importante anche la dieta serale.

Ce ne accorgiamo quando magari usciamo a cena e fatichiamo a digerire e di conseguenza a prendere sonno. Cosa che puntualmente non accadeva vent’anni fa. Per avere un metabolismo regolare e dormire bene diamo allora un’occhiata non solo agli alimenti utili dopo i 50, ma anche a quelli suggeriti per raggiungere un sonno migliore.

Un corretto bilanciamento delle sostanze nutritive dopo i cinquant’anni

Prima di entrare nel merito degli alimenti che i nutrizionisti consiglierebbero dopo i 50 anni, dovremmo ricordare una cosa molto importante: il rapporto tra grassi, carboidrati e proteine non sarebbe casuale.

Per avere infatti un metabolismo corretto, donare all’organismo tutto ciò di cui ha bisogno e dormire bene, dovremmo puntare anche alla percentuale corretta dei nutrienti assunti. Questo, significherebbe in linea generale:

55% di carboidrati;

25% o di grassi;

20% di proteine.

Ovviamente una percentuale calcolata su di un cinquantenne, donna o uomo, mediamente sano, che faccia attività sportiva e che sia in peso forma ideale. Sarà comunque il nutrizionista o il dietologo che in base alle esigenze personali stilerà una dieta ad hoc.

Per avere un metabolismo regolare e dormire bene dopo i 50 anni, ecco gli alimenti salutari che aiuterebbero a non ingrassare

Può sicuramente capitare la sera in cui si cena tardi, fuori con gli amici e magari in qualche ristorante etnico. Via libera quindi alla fiera dei sapori, pagando però dazio con metabolismo e giusto riposo. Ecco, allora che in linea generica, alla sera dovremmo assumere soprattutto:

legumi e verdure cotte con tante fibre;

carni bianche leggere e poco condite come il tacchino;

pesce ricco di omega 3;

assumere acqua in abbondanza.

Ancora dovremmo anche evitare bevande alcoliche e troppo zuccherate. E soprattutto non fare il grandissimo errore di saltare la cena. Perché andremmo comunque a sfalsare il ritmo regolare del nostro metabolismo, facendogli mancare le sostanze da trasformare. Piuttosto che non mangiare nulla, anche se non abbiamo appetito, assumiamo uno yogurt, una tazza di latte caldo con i corn-flakes, un piatto di verdura cotta.

